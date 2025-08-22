Plantera detta – och skadedjur håller sig långt borta

Trött på råttor i trädgården? Då kan lösningen finnas i din örtkruka. Här är växter som gnagarna inte klarar av – och som samtidigt gör nytta i köket.

Råttor är inte bara ett bekymmer i stadsmiljöer. Även i trädgårdar och på lantliga tomter kan de orsaka stora problem. De förstör odlingar, förorenar skörden och sprider sjukdomar.

Men det finns naturliga sätt att skrämma bort dem – utan kemikalier eller fällor.

Vanliga växter som stör råttornas luktsinne

Flera växter har egenskaper som gör dem naturligt avvisande för gnagare. Doften från vissa örter och blommor kan få råttor att undvika hela området, rapporterar .

Annons

Mynta är en av de mest effektiva – dess starka arom stör råttornas luktsinne och gör miljön oattraktiv. Att plantera myntabuskar längs tomtgränsen kan fungera som en naturlig barriär. Dessutom är myntan användbar i köket där den har många användningsområden.

Även lök och vitlök har liknande egenskaper. De sprider en kraftig doft som gnagare ogillar, samtidigt som de är enkla att odla och använda i matlagning.

Rosmarin är ytterligare ett exempel på en ört som fungerar avskräckande. Den kan placeras nära odlingsbäddar eller i krukor på altanen.

Blommor som skrämmer bort skadedjur

Annons

Lavendel och påsklilja är inte bara vackra inslag i trädgården. Deras doft upplevs som obehaglig för råttor, vilket gör dem till ett dekorativt skydd mot skadedjur.

Lavendel kan planteras i rabatter eller längs gångar, medan påskliljor med fördel placeras nära ingångar och kring förråd.

En annan växt som visat sig vara effektiv är sammetsblomma, även kallad tagetes. Den avger en stark doft som kan tränga in bland grönsakerna och gör dem mindre attraktiva för gnagare.