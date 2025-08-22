Nyheter24
Annons
Nyheter /Inrikes /Vinter

Augusti – och första snön har fallit

Publicerad: 22 aug. 2025, kl. 17:44
Uppdaterad: 22 aug. 2025, kl. 18:15
Snö har fallit på både norska och svenska fjäll. Arkivbild. Foto: Anna Lena Wallström/TT

Det återstår en vecka av augusti – och den första snön har fallit. Men det gäller endast, ska sägas, på högre höjder i fjällen.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Pernilla Albinsson
Pernilla Albinsson,
Nyhetsreporter

Ämnen:

Vinter, Snö, första snön

”När vi kom till jobbet i dag var det snö”, konstaterar överraskad personal på den norska skidorten Strandafjellet i Møre og Romsdal fylke. Även vid Sognefjellshytta i Innlandet fylke föll det snö natten till fredag, rapporterar Dagbladet och drar till med benämningen "snøsjokk".

LÄS MER: Polisen slår larm: "Det är ett vidrigt beteende"

Inget unikt

Men snö i augusti är inget unikt i fjällvärlden, tvärtom, konstaterar professor Nina Kirchner, föreståndare vid Tarfala forskningsstation. Stationen ligger på 1135 meter över havet strax öster om Kebnekaise.

— Javisst har vi haft snö. Det är helt normalt för oss i sena augusti. Det är vitt på morgonen, men sedan brukar snön inte ligga kvar, säger hon.

Annons

LÄS MER: Varning för stor bluff – se upp för "annonserna"

Handlar om nysnö

SMHI har ännu inga noteringar om snöfall och snödjup, men håller det för högst troligt att nysnö fallit på fler ställen i Lapplandsfjällen.

— Vi har ju haft riktigt kall luft över landet i veckan och i samband med det så kan det absolut ha funnits inslag av snö i Lapplandsfjällens högsta terräng, säger meteorolog Max Schildt vid SMHI.

Däremot har SMHI konstaterat att det råder meteorologisk höst på många håll i fjällkedjan. Meteorologisk höst innebär att dygnsmedeltemperaturen är lägre än tio plusgrader under fem dygn i följd.

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
17:44
Nyheter
/ Inrikes

Augusti – och första snön har fallit

Idag
16:18
Nyheter
/ Inrikes

Utsläppen från bränderna värsta på årtionden

Idag
15:30
Nyheter
/ Inrikes

Polisens varning till campare: "Var uppmärksamma"

Idag
14:30
Nyheter
/ Inrikes

Polisen slår larm: "Det är ett vidrigt beteende"

Idag
13:52
Nyheter
/ Inrikes

80-årig man död i olycka – bytte däck på E20

Idag
13:30
Nyheter
/ Inrikes

Gröna Lund stänger älskad karusell: "Tack för allt"

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons