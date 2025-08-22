Augusti – och första snön har fallit

Det återstår en vecka av augusti – och den första snön har fallit. Men det gäller endast, ska sägas, på högre höjder i fjällen.

”När vi kom till jobbet i dag var det snö”, konstaterar överraskad personal på den norska skidorten Strandafjellet i Møre og Romsdal fylke. Även vid Sognefjellshytta i Innlandet fylke föll det snö natten till fredag, rapporterar Dagbladet och drar till med benämningen "snøsjokk".

Inget unikt

Men snö i augusti är inget unikt i fjällvärlden, tvärtom, konstaterar professor Nina Kirchner, föreståndare vid Tarfala forskningsstation. Stationen ligger på 1135 meter över havet strax öster om Kebnekaise.

— Javisst har vi haft snö. Det är helt normalt för oss i sena augusti. Det är vitt på morgonen, men sedan brukar snön inte ligga kvar, säger hon.

Handlar om nysnö

SMHI har ännu inga noteringar om snöfall och snödjup, men håller det för högst troligt att nysnö fallit på fler ställen i Lapplandsfjällen.

— Vi har ju haft riktigt kall luft över landet i veckan och i samband med det så kan det absolut ha funnits inslag av snö i Lapplandsfjällens högsta terräng, säger meteorolog Max Schildt vid SMHI.