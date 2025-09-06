Posten som påverkas av Postnords nya regler – skicka inte hit

Postnord pausade sina paketförsändelser till USA den 23 augusti. Vad händer om man skickar iväg sina paket ändå? Läs mer på Nyheter24.

Den 29 augusti avskaffade USA det så kallade De Minimis-undantaget som en del i arbetet att skärpa sina tull- och tariffregler.

Tidigare kunde varor värda mindre än 800 dollar, motsvarande omkring 7 500 svenska kronor, föras in utan varken tull eller skatt.

Postnords förändring i augusti

Hur, och hur mycket, paketen ska tullas framöver, är fortfarande inte klart. Postnord har väntat på ett besked i snart två månader.

– Detta är världsomfattande och berör alla länder. För Postnord berörs en mindre del av våra volymer, men den är ju ack så viktig för de kunder som skickat varor tullfritt tidigare, säger Björn Bergman, kommunikationschef på Postnordkoncernen, till SVT.



Tills ett beslut är fattat från USA:s håll har Postnord valt att pausa alla paketförsändelser till USA:



"Från och med den 23 augusti 2025 pausar PostNord tillfälligt postförsändelser som innehåller varor till USA och Puerto Rico. Anledningen är de nya tullregler som utannonserades den 30 juli 2025. I dessa har De Minimis-undantaget för inkommande varor tagits bort", skriver Postnord på sin hemsida.

Postnord stoppar paket till USA - vad gäller?

Brev som inte innehåller varor påverkas inte.

Varor som skickas av privatpersoner med ett värde under 100 dollar, märkta som gåvor, undantas regeln.

Paket med ett deklarerat värde på mer än 800 dollar undantas regeln.