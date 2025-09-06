Nyheter24
Postnord

Posten som påverkas av Postnords nya regler – skicka inte hit

Publicerad: 6 sep. 2025, kl. 11:35
En Postnord-skylt och en hylla med en rad olika paket.
Postnord stoppar paketen till USA. Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT & Oscar Olsson/TT

Postnord pausade sina paketförsändelser till USA den 23 augusti. Vad händer om man skickar iväg sina paket ändå? Läs mer på Nyheter24.

Mathilda Lundqvist
Mathilda Lundqvist,
Nyhetschef

Postnord

Den 29 augusti avskaffade USA det så kallade De Minimis-undantaget som en del i arbetet att skärpa sina tull- och tariffregler. 

Tidigare kunde varor värda mindre än 800 dollar, motsvarande omkring 7 500 svenska kronor, föras in utan varken tull eller skatt. 

LÄS MER: Postnord slutar med dessa transporter – från 1 september

Postnords förändring i augusti

Hur, och hur mycket, paketen ska tullas framöver, är fortfarande inte klart. Postnord har väntat på ett besked i snart två månader.

– Detta är världsomfattande och berör alla länder. För Postnord berörs en mindre del av våra volymer, men den är ju ack så viktig för de kunder som skickat varor tullfritt tidigare, säger Björn Bergman, kommunikationschef på Postnordkoncernen, till SVT.

Tills ett beslut är fattat från USA:s håll har Postnord valt att pausa alla paketförsändelser till USA:

"Från och med den 23 augusti 2025 pausar PostNord tillfälligt postförsändelser som innehåller varor till USA och Puerto Rico. Anledningen är de nya tullregler som utannonserades den 30 juli 2025. I dessa har De Minimis-undantaget för inkommande varor tagits bort", skriver Postnord på sin hemsida.

LÄS MER: Postnord inför stor ändring – börjar gälla 23 augusti

Postnord stoppar paket till USA - vad gäller?

  • Brev som inte innehåller varor påverkas inte.
  • Varor som skickas av privatpersoner med ett värde under 100 dollar, märkta som gåvor, undantas regeln.
  • Paket med ett deklarerat värde på mer än 800 dollar undantas regeln.

Så, vad händer i väntan på att tullbeskedet från USA kommer? Jo, de returneras tillbaka till avsändaren.

LÄS MER: Viktig information från Postnord – berör kunder i hela landet

