Appar förbjuds i Malmö – men inte för alla

Vissa appar blir numera förbjudna att använda. Vilka handlar det om och vad är anledningen?

Sociala medier och appar är en del av mångas vardag, inte minst för ungdomar. Nu har det i Malmö beslutats om att förbjuda sociala medier. Vilka berörs?

Här får man inte längre använda Facebook

Elever på kommunala grundskolor i Malmö får inte längre använda sociala medier på sina bärbara skoldatorer. Anledningen? Olämpligt och lektionstid går förlorad.

Från och med höstterminen 2025 blir apparna Instagram, Facebook, Messenger, Whatsapp, Discord, Threads, Roblox, Google chat, Snapchat och Tiktok, förbjudna.

– För många går det kanske att välja bort under lektionen, men vissa elever har mycket svårare att inte titta på det där plinget som kommer upp, eller gå in på Instagramfliken, säger Sara Wettergren, skolkommunalråd, till Sydsvenskan.

Konsekvenser av sociala medier

Bakgrunden till beslutet är återkommande rapporter från lärare om att sociala medier tar fokuset från undervisningen.

Vad har sociala medier för inverkan på unga egentligen?

Per Kristensson, som är psykologiprofessor, menar att sociala medier en stor inverkan på ungas identitetsprocess. Den digitala gemenskapen är ett centralt verktyg för ungas identitetsskapande, delaktighet och förmåga att socialisera sig, vilket rapporterade SVT om.

Även att det finns ett samband mellan sociala medier och psykisk ohälsa. Sedan 2012 har den psykiska ohälsan ökat, något man kan koppla till då digitala plattformar också kom.

Därför kan beslutet om att sociala medier ska tas bort från elevernas datorer på skolor i Malmö bli en delad fråga för många. Vad tycker folket om beslutet?

Så tycker folket om beslutet

Reaktionerna i kommentarerna på sociala medier och nyhetssajter blandade. Vissa menar att förbudet är helt rätt, medan andra tycker att åtgärden är för hård.

Beslutet ska utvärderas efter läsårets slut. Frågan är om det leder till ökad studiero – eller om det bara är början på en större diskussion om sociala mediers roll i skolan.