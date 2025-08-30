Nyheter24
Annons
Nyheter /Inrikes /Allergi

Hösten ger allergibesvär för många pollenallergiker

Publicerad: 30 aug. 2025, kl. 08:30
Många har fortfarande dålig koll på korsallergierna. Foto: JESSICA GOW/TT & Claudio Bresciani/TT

Pollensäsongen är på väg att ta slut, men många pollenallergiker får ändå fortsatta besvär. Hösten innebär nämligen risk för korsallergi – där vanliga frukter och grönsaker kan orsaka allergiska reaktioner.

Pernilla Albinsson
Pernilla Albinsson,
Nyhetsreporter

Ämnen:

Allergi, Pollen, Höst, Pollenallergi

Hösten innebär inte nödvändigtvis en paus för landets pollenallergiker. Många fortsätter nämligen att uppleva allergiska besvär långt efter att pollensäsongen är över. Anledningen kan vara korsallergi – något som drabbar många, men som få känner till.

Enligt en ny undersökning från Apotek Hjärtat har 72 procent av svenskarna liten eller ingen kunskap alls om vad korsallergi innebär. Det trots att det kan vara en vanlig orsak till allergiska reaktioner under vinterhalvåret.

– Vissa livsmedel innehåller ämnen som liknar de allergiframkallande proteinerna i pollen. För personer som är allergiska mot till exempel björkpollen kan det leda till att kroppen reagerar på livsmedel som äpplen, morötter eller nötter, förklarar Catharina Claesson, legitimerad apotekare på Apotek Hjärtat.

Symptomen kan variera från milda till kraftigare och inkluderar klåda i mun och hals, rinnande ögon och näsa, nässelutslag och magbesvär.

LÄS MER: Tråkiga nyheter för miljontals Gmail-användare

Annons

Vanliga korsallergier

  • Björkpollen: Äpple, päron, jordgubbar, stenfrukter, morot, potatisskal, nötter (hasselnöt, mandel), selleri, ärtor, linser, vissa kryddor.
  • Gråbo: Selleri, paprika, melon, banan, honung, dill, persilja, basilika.
  • Gräspollen: Spannmål som vete, samt tomat, jordnötter, sojabönor.

LÄS MER: Så här kommer det digitala körkortet att fungera i praktiken

Så minskar du besvären

Enligt Catharina Claesson kan milda korsreaktioner ofta undvikas genom att skala eller koka frukterna och grönsakerna – eftersom värme förstör de allergiframkallande ämnena.

– Om man till exempel reagerar på äpplen kan det hjälpa att skala dem eller äta dem i form av mos eller paj. Och antihistamintabletter kan också lindra symptomen, säger hon.

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
08:42
Nyheter
/ Inrikes

Varg dödade 17 får i stor attack

Idag
08:30
Nyheter
/ Inrikes

Hösten ger allergibesvär för många pollenallergiker

Idag
07:46
Nyheter
/ Inrikes

”En seger för alla som blivit bestulna”

Idag
07:44
Nyheter
/ Inrikes

Stöldgods för en miljard – så ska ligorna stoppas

Idag
07:04
Nyheter
/ Inrikes

Fårhuvud hittat utanför företag i Malmö

Idag
06:16
Nyheter
/ Inrikes

Personer i Sverige saknar tusentals anhöriga

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons