Forsa gillestuga, ett medeltidshus som tros vara från 1400-talet, ligger nu ute till försäljning.

En av Hälsinglands äldsta byggnader, Forsa gillestuga, söker en ny ägare. Huset ligger i Hudiksvall och har en bruksarea på 30 kvadratmeter.

Mäklaren Josefine Back har aldrig sett en liknande försäljning förut.

– Det är ytterst ovanligt, säger hon till P4 Gävleborg.

Medeltidshus från 1400-talet till salu: "Otroligt häftig byggnad"

Exakt vad Forsa gillestuga har används till tidigare vet man inte. Vem som helst kan köpa huset, men den nya ägaren måste tycka om det som det är, eftersom det i princip är omöjligt att få tillstånd att göra om det, menar Back.

– Jag ser väl kanske antingen en person som vill äga en bit historia, en otroligt häftig byggnad, eller någon konstnärlig person som vill ha någonstans att skriva eller måla, säger hon.

Så ser huset ut

Just nu är budgivningen igång, med högsta bud på 70 000 kronor. Eftersom att huset varken är rustat med el eller vatten fanns inget utgångspris. Här kan du se hur huset ser ut!

Foto: Mäklarhuset

