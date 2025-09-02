Två skjutna i Göteborg – polisen på jakt

En stor polisinsats pågår i ett bostadsområde i stadsdelen Lunden i Göteborg med anledning av ett misstänkt grovt brott. Enligt uppgifter till flera medier har två personer hittats skjutna.

— I nuläget kan jag i stort sett bara bekräfta att vi har en insats i gång i Lunden gällande ett misstänkt grovt brott, säger polisens presstalesperson Fredrik Svedemyr som i övrigt är förtegen om insatsen.

Larmet kom till polisen via SOS 17.39.

En polishelikopter cirkulerar i luften och enligt SVT Väst är ett parkeringshus avspärrat. På bilder från platsen syns hur polis och räddningstjänst reser ett tält över en bil på en gata utanför ett flerbostadshus och poliser som rör sig i anslutning till en idrottsplats.

Två skjuta i Göteborg

Två personer har hittats skjutna, rapporterar Göteborgs-Posten, Expressen och TV4 med hänvisning till källor.

— Vi är väldigt många patruller där vid den givna platsen. Där är det bedömt som ingen fara för allmänheten. Vi hanterar det här framåt i både utredande och trygghetsskapande syfte, säger Fredrik Svedemyr.

Förutom polisen finns även flera ambulanser på plats. Enligt GP pågår en jakt efter ”en eller flera gärningspersoner”.

– Det finns i nuläget vad jag vet inget brottsoffer och ingen är frihetsberövad så här långt, säger Svedemyr.

Polisen har påbörjat dörrknackning och informationsinhämtning, tillägger han.