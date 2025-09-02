Nyheter24
Annons
Nyheter /Inrikes /Expressen

Två skjutna i Göteborg – polisen på jakt

Publicerad: 2 sep. 2025, kl. 18:36
Uppdaterad: 2 sep. 2025, kl. 20:33
Ett stort polispådrag pågår i Lunden i Göteborg. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

En stor polisinsats pågår i ett bostadsområde i stadsdelen Lunden i Göteborg med anledning av ett misstänkt grovt brott. Enligt uppgifter till flera medier har två personer hittats skjutna.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Tove Hiitti
Tove Hiitti,
Reporter

Ämnen:

Expressen, SVT, Polisen, Göteborg

— I nuläget kan jag i stort sett bara bekräfta att vi har en insats i gång i Lunden gällande ett misstänkt grovt brott, säger polisens presstalesperson Fredrik Svedemyr som i övrigt är förtegen om insatsen.

Larmet kom till polisen via SOS 17.39.

En polishelikopter cirkulerar i luften och enligt SVT Väst är ett parkeringshus avspärrat. På bilder från platsen syns hur polis och räddningstjänst reser ett tält över en bil på en gata utanför ett flerbostadshus och poliser som rör sig i anslutning till en idrottsplats.

Två skjuta i Göteborg

Två personer har hittats skjutna, rapporterar Göteborgs-Posten, Expressen och TV4 med hänvisning till källor.

Annons

— Vi är väldigt många patruller där vid den givna platsen. Där är det bedömt som ingen fara för allmänheten. Vi hanterar det här framåt i både utredande och trygghetsskapande syfte, säger Fredrik Svedemyr.

Förutom polisen finns även flera ambulanser på plats. Enligt GP pågår en jakt efter ”en eller flera gärningspersoner”.

– Det finns i nuläget vad jag vet inget brottsoffer och ingen är frihetsberövad så här långt, säger Svedemyr.

Polisen har påbörjat dörrknackning och informationsinhämtning, tillägger han.

Poliser rör sig i anslutning till en idrottsplats.
Poliser rör sig i anslutning till en idrottsplats.

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
21:30
Nyheter
/ Inrikes

Kvinna blåst på 15 000 – nu behöver polisen din hjälp

Idag
20:30
Sport

Allt om Jonah Kusi-Asare: Kändispappan och Premier League

Idag
20:24
Nyheter
/ Inrikes

VMA i Motala – en allvarligt skadad i villabrand

Idag
20:16
Nyheter
/ Inrikes

Studie: Vanliga vaccinet kan skydda hjärtat

Idag
19:02
Nyheter
/ Inrikes

Ovanlig haj fångad utanför Tjörn

Idag
18:36
Nyheter
/ Inrikes

Två skjutna i Göteborg – polisen på jakt

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons