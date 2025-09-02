Nyheter24
Annons
Nyheter /Inrikes /Bedrägerier

Myndighetens skarpa varning: "Svara inte på numret"

Publicerad: 2 sep. 2025, kl. 10:30
Csn och äldre man pratar telefon.
Myndigheten ger en skarp varning. Foto: Jessica Gow/TT & Hasse Holmberg/TT

Bedragare ringer upp personer och påstår sig vara CSN. Nu går myndigheten med en tydlig varning. Vad gäller egentligen?

Tove Hiitti
Tove Hiitti,
Reporter

Ämnen:

Bedrägerier, Bluff, CSN

Allt fler svenskar kontaktas av bedragare som utger sig för att vara en trovärdig institution – och ofta låter de både övertygande och hjälpsamma.

Det räcker med ett enda knapptryck för att lämna ifrån sig känsliga uppgifter, och just det försöker bedragare utnyttja. 

En av de myndigheter som slår larm är Centrala studiestödsnämnden, som nyligen fått in rapporter från flera oroliga kunder.

LÄS MER: Larmet: Bedragare lurar pensionärer – tjänar 60 000 om dagen

CSN varnar för bluffsamtal 

Annons

CSN meddelar att det pågår en våg av falska samtal där bedragare utger sig för att representera myndigheten. Den gemensamma nämnaren är att samtalen riktar sig till personer med obetalda skulder.

De uppringda uppges att få ett erbjudande om hjälp – mot att de loggar in med sitt BankID. 

Men, det är inte ett äkta erbjudande.

LÄS MER: Polisen varnar allmänheten – ring inte numret

Uppmaningen: Gör aldrig detta

Annons

Myndigheten understryker att de aldrig ber sina kunder att identifiera sig med BankID via telefon. 

"Kunder har hört av sig om att de blivit uppringda av personer som erbjuder hjälp till låntagare som har obetalda skulder till CSN", skriver CSN på sin hemsida och tillägger: 

"De vill erbjuda hjälp till låntagaren om denne loggar in med BankID. Detta är bluffsamtal och kommer inte från CSN. Vi uppmanar aldrig våra kunder att identifiera sig med BankID i telefon".

För de som har blivit kontaktade uppmanas man att inte lämna ut några uppgifter och att anmäla misstänksamma samtal.

LÄS MER: Varning: Gå inte på ”tipset” – du kan luras på stora summor

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
12:34
Nyheter
/ Inrikes

Explosion i Arlöv – bombskyddet inkallat

Idag
12:30
Nyheter
/ Inrikes

Korsallergi lurade 7 av 10 svenskar – är du en av dem?

Idag
12:18
Nyheter
/ Inrikes

Känsliga handlingar glömdes – inte tjänstefel

Idag
12:08
Nyheter
/ Inrikes

Barnhjälmar återkallas – risk för huvudskador

Idag
11:30
Nyheter
/ Inrikes

Man fick böter på 19 000 kronor – läste kvinnas jobbmejl

Idag
11:22
Nyheter
/ Inrikes

Tidigare skolanställd åtalas – filmade elever

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons