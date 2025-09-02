Myndighetens skarpa varning: "Svara inte på numret"

Bedragare ringer upp personer och påstår sig vara CSN. Nu går myndigheten med en tydlig varning. Vad gäller egentligen?

Allt fler svenskar kontaktas av bedragare som utger sig för att vara en trovärdig institution – och ofta låter de både övertygande och hjälpsamma.

Det räcker med ett enda knapptryck för att lämna ifrån sig känsliga uppgifter, och just det försöker bedragare utnyttja.

En av de myndigheter som slår larm är Centrala studiestödsnämnden, som nyligen fått in rapporter från flera oroliga kunder.

CSN varnar för bluffsamtal

Annons

CSN meddelar att det pågår en våg av falska samtal där bedragare utger sig för att representera myndigheten. Den gemensamma nämnaren är att samtalen riktar sig till personer med obetalda skulder.

De uppringda uppges att få ett erbjudande om hjälp – mot att de loggar in med sitt BankID.

Men, det är inte ett äkta erbjudande.

Uppmaningen: Gör aldrig detta

Annons

Myndigheten understryker att de aldrig ber sina kunder att identifiera sig med BankID via telefon.

"Kunder har hört av sig om att de blivit uppringda av personer som erbjuder hjälp till låntagare som har obetalda skulder till CSN", skriver CSN på sin hemsida och tillägger:

"De vill erbjuda hjälp till låntagaren om denne loggar in med BankID. Detta är bluffsamtal och kommer inte från CSN. Vi uppmanar aldrig våra kunder att identifiera sig med BankID i telefon".