Digitala streamingtjänster som Netflix och Spotify gör små prishöjningar då och då. Men hur mycket är för mycket – och vad är anledningen?

Sakta men säkert har kostnaderna för våra digitala tjänster stigit, ofta med små höjningar i taget.

Men hur länge är vi beredda att betala mer? Och vad är det egentligen som får oss att hänga kvar – trots dyrare månadskostnader.

Netflix, Disney+, Viaplay-paketen, Spotify och Amazon Prime Video är bara några av de välkända streamingtjänsterna som har gjort prishöjningar de senaste tre åren.

Anledningen? Ofta är förklaringarna en förbättrad tjänst, nya funktioner eller lokala marknadsförändringar som skatter eller inflation. Men trots att kostnaderna ökar, är det få som säger upp sina abonnemang.

Annons

"Medveten strategi"

Enligt Johanna Gummerus, professor i marknadsföring vid Hanken Svenska handelshögskolan, är detta en medveten strategi från företagets sida, höjningarna sker långsamt och i små steg, rapporterar Yle.

De höjer inte allt på en gång, utan i små steg – och om de hade gjort det hade det troligen väckt större rektioner hos sina kunder.

Jaakko Aspara, professor i marknadsföring vid Aalto-universitetet, delar samma erfarenhet. Han menar att en extra krona kan kännas obetydlig – men efter några år kan det vara att kostnaden har ökat med 50 procent, utan att man egentligen har märkt det.

Annons

Varför fortsätter kunderna betala?

Svaret ligger inte i pengarna, utan i värdet man delar genom tjänsterna, både emotionellt och praktiskt. Det är svårt för konsumenter att säga upp sina abonnemang på grund av personliga spellistor, profiler eller favoritserier som man kanske sträckkollar.

Andra menar att det kan handla om byteskostnader, det vill säga vad som krävs av en själv för att faktiskt byta eller avsluta en tjänst.

Många företag designar sina produkter för att göra det besvärligt för kunder att lämna dem.

Annons

Hur mycket får tjänsterna höja sina priser?

Svaret är mer eller mindre att företagen får höja sina priser hur mycket de vill och kan – det finns ingen gräns. Så länge de informerar sina kunder i förväg och ger kunden möjlighet att säga upp abonnemangen innan det nya priset börjar gälla.

Netflix informerar om sina prishöjningar via ett mejl en månad i förväg, men även här finns en tendens att användare inte reagerar nämnvärt.

Även den bäste kan missa ett mejl, vilket kan skapa problem för den som faktiskt vill avsluta.

Det handlar även om marknadskraft, alltså konkurrens. Om konkurrenterna är billigare eller erbjuder pengar mer för pengarna, kan en tjänst förlora kunder vid en höjning. Även inflation och skatter spelar in här.