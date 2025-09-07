En parad med över 900 taxar tågade genom Stockholms innerstad under söndagen och orsakade vissa bekymmer i trafiken.

— Arrangörerna hade räknat med att omkring 900 taxar med ägare skulle vara med i paraden, men betydligt fler verkar ha dykt upp, säger polisens presstalesperson Rebecca Landberg.

Det är andra året som paraden genomförs mellan Berzelii Park och Djurgården i centrala Stockholm.

Över 900 taxar deltog i paraden

Förra året var 350 taxar anmälda, i år har antalet mer än fördubblats.

— Dessutom är det många fler som har kommit för att titta på paraden. Vi har haft patruller på plats, men stämningen har varit god, säger Rebecca Landberg.

Enligt Aftonbladet ska den långa – och långsamtgående – paraden orsakat långa bilköer till och från delar av Stockholm.

