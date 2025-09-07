Nyheter24
900 taxar tågade i Stockholm – orsakade stora bilköer

Publicerad: 7 sep. 2025, kl. 14:06
Uppdaterad: 7 sep. 2025, kl. 15:17
Bilder på taxar.
900 taxar tågade i Stockholm under söndagen – orsakade stora bilköer. Foto: Jessica Gow/TT

En parad med över 900 taxar tågade genom Stockholms innerstad under söndagen och orsakade vissa bekymmer i trafiken.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Saga Engfelt
Saga Engfelt,
Reporter

— Arrangörerna hade räknat med att omkring 900 taxar med ägare skulle vara med i paraden, men betydligt fler verkar ha dykt upp, säger polisens presstalesperson Rebecca Landberg.

Det är andra året som paraden genomförs mellan Berzelii Park och Djurgården i centrala Stockholm

Över 900 taxar deltog i paraden

Förra året var 350 taxar anmälda, i år har antalet mer än fördubblats.

— Dessutom är det många fler som har kommit för att titta på paraden. Vi har haft patruller på plats, men stämningen har varit god, säger Rebecca Landberg.

Enligt Aftonbladet ska den långa – och långsamtgående – paraden orsakat långa bilköer till och från delar av Stockholm.

LÄS MER: Virus sprider sig bland hundar i Storbritannien

Festklädd tax som deltog i paraden sommaren 2024.
Festklädd tax som deltog i paraden sommaren 2024.

