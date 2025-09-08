Anrika hotellet har funnits sedan 1893 – nu har det stängt

Hotellet kommer att hålla stängt en tid framöver.

Grand Hotel Saltsjöbaden har sedan den 7 september hållit stängt.

Grand Hotel Saltsjöbaden har stängt – det är anledningen

Grand Hotel Saltsjöbaden i Nacka kommun invigdes år 1893 av kung Oscar II. Hotellet byggdes på familjen Wallenbergs initiativ, och har i dag 135 rum.

Anledningen till stängningen är att delar av hotellet ska genomgå renoveringar, något även Mitti uppmärksammat.

"Den 7 september 2025 stänger vi hotellet för att genomgå en mer omfattande renovering", skriver Grand Hotel Saltsjöbaden på hemsidan.

Grand Hotel Saltsjöbaden säljer möbler

I samband med renoveringen säljer Grand Hotel Saltsjöbaden flera av sina utemöbler. Bland annat soffor, fåtöljer, bord, stolar och en cabana.