Nyheter24
Annons
Nyheter /Inrikes

Anrika hotellet har funnits sedan 1893 – nu har det stängt

Publicerad: 8 sep. 2025, kl. 12:31
Genrebilder. Foto: Magnus Andersson/TT & Henrik Montgomery/TT

Hotellet kommer att hålla stängt en tid framöver.

Alice Adler
Alice Adler,
Reporter

Grand Hotel Saltsjöbaden har sedan den 7 september hållit stängt.

LÄS MER: Har du klassiska skålen hemma? Den är värd 8 000 kronor i dag

Grand Hotel Saltsjöbaden har stängt – det är anledningen

Grand Hotel Saltsjöbaden i Nacka kommun invigdes år 1893 av kung Oscar II. Hotellet byggdes på familjen Wallenbergs initiativ, och har i dag 135 rum.

Anledningen till stängningen är att delar av hotellet ska genomgå renoveringar, något även Mitti uppmärksammat. 

Annons

"Den 7 september 2025 stänger vi hotellet för att genomgå en mer omfattande renovering", skriver Grand Hotel Saltsjöbaden på hemsidan

LÄS MER: BankID:s ändring från 1 september – så påverkas du

Grand Hotel Saltsjöbaden säljer möbler 

I samband med renoveringen säljer Grand Hotel Saltsjöbaden flera av sina utemöbler. Bland annat soffor, fåtöljer, bord, stolar och en cabana. 

I nuläget finns ingen information om exakt när hotellet öppnar igen, men Grand Hotel Saltsjöbaden själva säger att de ser fram emot att kunna välkomna gäster igen någon gång under 2026. 

LÄS MER: Klassiska krogen vid E4 stänger för gott – efter 25 år

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
13:30
Nyheter
/ Inrikes

Rasmus Paludan får skadestånd efter hot

Idag
12:31
Nyheter
/ Inrikes

Anrika hotellet har funnits sedan 1893 – nu har det stängt

Idag
12:28
Nyheter
/ Inrikes

Uppmanas koka vatten efter skyfallen

Idag
12:28
Nyheter
/ Inrikes

Väg rasade i regnet – man död i olycka

Idag
12:22
Nyheter
/ Inrikes

Kommunalråd lämnar SD – fortsätter som vilde

Idag
12:04
Nyheter
/ Inrikes

PFAS sprutas över odlingen: ”Pest eller kolera”

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons