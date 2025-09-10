80-årig man död – polisen utreder mord

Genrebild. Foto: Christine Olsson/TT

En man i 80-årsåldern har hittats skadad i en bostad i Skurup under natten. Mannen fördes med ambulans till sjukhus där han konstaterades död, skriver polisen på sin hemsida.

Larmet kom från personal i hemtjänsten, som hittade mannen med skador på kroppen. Fallet utreds som mord, men det finns än så länge ingen misstänkt. Platsen är avspärrad och tekniker är på plats.