20-årig kvinna kissade i skogen – får böta 2 000 kronor

Att elda upp toalettpappret var dock en mindre lyckad idé. Skogsbranden som blev konsekvensen innebar att räddningstjänsten fick komma till undsättning.
20-årig kvinna kissade i skogen och eldade upp toalettpappret – får böta 2 000 kronor
Nu har kvinnan fått sin dom, rapporterar Västerviks-Tidningen, dagsböter 2 000 kronor för allmänfarlig vårdslöshet.
– Jag tänkte inte efter, förklarade kvinnan i förhöret efter en yta motsvarande en halv fotbollsplan brandhärjats.