20-årig kvinna kissade i skogen – får böta 2 000 kronor

Nöden hade ingen lag och den 20-åriga kvinnan behövde uträtta sina behov i den småländska skogen.

Att elda upp toalettpappret var dock en mindre lyckad idé. Skogsbranden som blev konsekvensen innebar att räddningstjänsten fick komma till undsättning.

20-årig kvinna kissade i skogen och eldade upp toalettpappret – får böta 2 000 kronor

Nu har kvinnan fått sin dom, rapporterar Västerviks-Tidningen, dagsböter 2 000 kronor för allmänfarlig vårdslöshet.