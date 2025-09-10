Nyheter24
Småland

20-årig kvinna kissade i skogen – får böta 2 000 kronor

Publicerad: 10 sep. 2025, kl. 12:10
Uppdaterad: 10 sep. 2025, kl. 13:15
Genrebilder. Foto: Caisa Rasmussen/TT & Magnus Lejhall/TT

Nöden hade ingen lag och den 20-åriga kvinnan behövde uträtta sina behov i den småländska skogen.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Alice Adler
Alice Adler,
Reporter

Ämne:

Småland

Att elda upp toalettpappret var dock en mindre lyckad idé. Skogsbranden som blev konsekvensen innebar att räddningstjänsten fick komma till undsättning. 

20-årig kvinna kissade i skogen och eldade upp toalettpappret – får böta 2 000 kronor

Nu har kvinnan fått sin dom, rapporterar Västerviks-Tidningen, dagsböter 2 000 kronor för allmänfarlig vårdslöshet.

– Jag tänkte inte efter, förklarade kvinnan i förhöret efter en yta motsvarande en halv fotbollsplan brandhärjats.

