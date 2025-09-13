Nyheter24
Annons
Nyheter /Inrikes /Flyg

Flygkaos väntar – 7 000 svenskar riskerar drabbas av fransk strejk

Publicerad: 13 sep. 2025, kl. 18:00
I veckan väntar en strejk i Frankrike. Foto: Janerik Henriksson/TT & Anders Wiklund/TT

Tusentals svenska resenärer riskerar bli strandsatta när Frankrikes största flygledarfack går ut i strejk den 18 september. Upp till 60 flyg om dagen kan påverkas.

Pernilla Albinsson
Pernilla Albinsson,
Nyhetsreporter

Ämnen:

Flyg, Strejk, Resa, Flygresor

Enligt beräkningar kan upp till 60 flyg som antingen lyfter från Sverige, landar här eller passerar franskt luftrum drabbas dagligen under strejken. Det motsvarar omkring 6 000 – 7 000 svenska passagerare.

Direktlinjerna mellan Sverige och Frankrike står för ungefär hälften av de riskerade flygen, men även resor till Spanien, Italien och Portugal påverkas eftersom många plan passerar över Frankrike.

LÄS MER: 7 bilar som riskerar körförbud – när 2G-nätet släcks

Risk för inställda flyg och förseningar

Flygbolag som SAS, Air France, Norwegian, Ryanair, Wizz Air och easyJet kan tvingas ställa in eller kraftigt försena avgångar. Resenärer som ska söderut uppmanas att räkna med längre restider och eventuellt välja omvägar via exempelvis Amsterdam, Frankfurt eller Zürich.

Annons

– Franska flygtrafikledningsstrejker är bland de mest störande i Europa, eftersom landets luftrum är centralt för många nordsydliga rutter, säger Anton Radchenko, VD för AirAdvisor och flygrättsjurist. 

LÄS MER: Bankens uppmaning: Swisha inte ditt barn – det är orsaken

Rättigheter vid kaoset

Strejken räknas som en extraordinär händelse, vilket betyder att passagerare inte kan kräva ekonomisk ersättning enligt EU:s regelverk. Däremot gäller rätten till mat, dryck, hotell och återbetalning eller ombokning om ett flyg blir inställt.

Experter uppmanar resenärer att spara alla kvitton från extra kostnader, eftersom flygbolagen är skyldiga att ersätta rimliga utlägg. Även problem med bagage omfattas av skydd – enligt Montrealkonventionen kan ersättningen uppgå till motsvarande 1 300 euro.

LÄS MER: BankID slutar snart fungera för dessa iPhone-användare

Så kan du förbereda dig

För att undvika att bli strandsatt råder experter resenärer att hålla sig uppdaterade via flygbolagens appar och vara ute i god tid på flygplatsen.

– Det är klokt att boka om resor som passerar Frankrike till efter den 20 september, eftersom störningarna ofta dröjer sig kvar flera dagar efter själva strejken, säger Radchenko.

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
19:00
Nyheter
/ Inrikes

Hotar publicera personuppgifter från cyberattack

Idag
18:00
Nyheter
/ Inrikes

Flygkaos väntar – 7 000 svenskar riskerar drabbas av fransk strejk

Idag
17:48
Nyheter
/ Inrikes

Varning för skyfall på Gotland

Idag
15:54
Nyheter
/ Inrikes

PFAS sprutas över odlingen: ”Pest eller kolera”

Idag
15:28
Nyheter
/ Inrikes

Frontalkrock på E4 – fem till sjukhus

Idag
14:30
Nyheter
/ Inrikes

Vackraste namnet är utsett – bara 40 fick det i Sverige 2024

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons