V, S och MP ville ställa frågor om avslöjandet att migrationsminister Johan Forssells son har varit aktiv i en högerextrem miljö. Men Tidöpartierna säger nu nej till att bjuda in Forssell till utskottet, rapporterar Expressen.

– Det har aldrig hänt tidigare i vårt utskott. Tidöpartierna frångår principen att låta oppositionen bjuda in en minister till utskottet för att ställa frågor, säger Vänsterpartiets Tony Haddou, vice ordförande i socialförsäkringsutskottet, till tidningen.

Vill få svar på obesvarade frågor

Det var i somras som Expo avslöjade att en nära anhörig till en minister varit aktiv i högerextremistiska och nazistiska sammanhang. Senare trädde Johan Forssell fram och berättade att det handlade om hans son.

Enligt granskningen har sonen bland annat försökt rekrytera personer till en vit makt-organisation och deltagit i aktiviteter med den nazistiska och våldsbejakande Aktivklubb Sverige.

Vänsterpartiet begärde i samband med att uppgifterna blev kända, med stöd av Socialdemokraterna och Miljöpartiet, att Forssell skulle kallas till utskottet ”för att lägga korten på bordet”.

V, S och MP reserverade sig mot beslutet, som togs på tisdagen. Enligt Tony Haddou finns obesvarade frågor kring vad ministern känt till om sonens aktiviteter och det återstår nu att se hur partierna går vidare.