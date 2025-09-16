Nya regler för bygglov – så påverkas villaägare

Från den 1 december 2025 föreslår regeringen nya omfattande lättnader i bygglovsreglerna. För villaägare kan det innebära en rad nya friheter. Vad gäller för dig?

Regler kring bygglov har ofta beskrivits som som svårtolkade och snåriga, vilket har lett till både förseningar och osäkerhet hos fastighetsägare.

Nu kan dock en omfattande reform vara på väg att ändra spelreglerna. Regeringen har presenterat ett förslag som ska göra det betydligt enklare att bygga – och det rör allt från attefallshus till fasadändringar.

Vad innebär de nya reglerna i praktiken? Här är vad som föreslås, hur det kan påverka villaägare och när det börjar gälla.

Största reformen på 15 år

Från och med den 1 december 2025 föreslår regeringen en rad lättnader i plan- och bygglagen, som är den största på över 15 år, något som Nyheter24 tidigare rapporterat om.

Målet? Att minska administrationen och öka friheten för privatpersoner och fastighetsägare.

Totalt omfattar reformen omkring 40 förändringar, varav flera riktar sig direkt till villaägare.

Större frihet för småhusägare

Ett av de mest uppmärksammade förslagen är att det blir möjligt att bygga fler typer av komplementbyggnader utan bygglov, som attefallshus, förråd och gäststugor.

Inom ett detaljplanerat område kan det bli tillåtet att utan bygglov uppföre komplementbyggnader upp till 30 kvadratmeter.

Utanför detaljplanen kan man få bygga upp till 50 kvadratmeter.

Utöver det föreslås en samlad yta för bygglovsfria byggnader, en slags pott, som fastighetsägaren själv får fördela. Inom detaljplan gäller då en totalgräns på 45 kvm, och utanför detaljplan 65 kvm, skriver Jönköping kommun på deras hemsida.

Hur kan det se ut?

Praktiskt sätt så kan till exempel en villaägare bygga två attefallshus på 20 kvm vardera och en redskapsbod på 5 kvm – så länge den totala ytan inte överstiger potten.

Förutom komplementbyggnader blir det även lättare att göra tillbyggnader upp till 30 kvm, oavsett om det gäller småhus, flerbostadshus eller kontorsbyggnader. Även vid nybyggnation av ett hus kan tillbyggnader ske utan separat bygglov.

Fasadändringar blir förenklade

Vill man byta fasadmaterial, sätta in nya fönster eller installera solceller kommer det också bli lättare. Kravet på bygglov för fasadändringar på en- och tvåbostadshus föreslås nämligen tas bort.

Dessutom föreslås att kommuner ska kunna ge bygglov för att inreda vindar, även om detaljplanen normalt inte tillåter det.

Vad gäller fortfarande?

Flera grundläggande byggregler fortsätter fortfarande att gälla. Det är fortsatt förbjudet att bygga närmare än 4,5 meter från tomtgränsen utan grannens godkännande. Detsamma gäller inom 100 meter från en strand.

Om man redan har byggt något enligt tidigare bygglovsregler, som ett attefallshus, så har man redan “använt” en del av de kvadratmeter som nu ingår i den nya potten.

Anledningen? För att regeringen föreslår att äldre lättnader slås ihop med de nya.