"Fibermaxing" är den senaste hälsotrenden – oroar experten

Den nya Tiktok-trenden "fibermaxing" handlar om att öka fiberintaget i varje måltid. Men vad tycker experterna om trenden och hur påverkas kroppen av en plötslig fiberökning?

Chiapudding, kosttillskott och linser florerar i sociala medier som en del av den nya hälsotrenden “fibermaxing”. Trenden går ut på att öka sitt fiberintag, ofta med hjälp av kosttillskott eller fiberrika livsmedel. “Daily Thirty” är en del av trenden och syftar till att man ska få i sig livsmedelsverkets rekommendation – 30 gram fiber om dagen.

Det ökade fiberintaget förväntas förbättra matsmältningen och allmänhälsan – men vad tycker egentligen experterna om trenden?

“Ensidigt fokus känns oroväckande”

I en intervju med Nyheter24 berättar Anna Karin Lindroos, gästprofessor på institutionen för kostvetenskap på Uppsala universitet, att trenden är bra så länge det inte går till någon överdrift.

– Det är bra att man lyfter fiber för de flesta svenskar äter alldeles för lite. Samtidigt känns det oroväckande att man så ensidigt fokuserar på fiber, säger Lindroos.

Hon förklarar att det blir väldigt ensidigt och överdrivet när man bara fokuserar på en del av kosten. Samtidigt betonar hon att det är bra att följa rekommendationerna för fiberintag, både för matsmältningen och hälsan. Ett högt fiberintag menar Lindroos kan minska olika former av cancer, bland annat tjocktarmscancer.

Det händer om du ökar ditt fiberintag för fort

Lindroos förklarar att det är viktigt att öka upp fiberintaget långsamt.