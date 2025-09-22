Nytt virus i appar lurar användare – så skyddar du dig

En ny trojan som gömmer sig i falska appar lurar användare att ge bedragare tillgång till mobilen. Programmet kan stjäla lösenord och överföra pengar utan att du märker det. Här är vad du behöver veta för att undvika att bli drabbad.

Ett nytt och mycket farligt skadeprogram, kallat RatOn, sprids just nu via falska appar som ser ut som vanliga tjänster, till exempel TikTok.

Programmet ger bedragare full kontroll över din mobiltelefon och kan både stjäla personlig information och föra över pengar från dina bankappar.

Så fungerar skadeprogrammet RatOn

Enligt TV4 är RatOn en så kallad trojan, vilket innebär att det är ett dolt program som lurpassar i mobilen efter installation.

Genom att lura användare att ladda ner falska appar kan bedragarna ta över telefonen på distans och komma åt allt från lösenord till bankuppgifter. Det gör skadeprogrammet extra farligt och svårupptäckt.

Experternas råd: Så skyddar du dig

Säkerhetsexperterna understryker vikten av att bara ladda ner appar från officiella källor som Google Play och att aktivera säkerhetsfunktionen Google Play Protect.

Den här funktionen hjälper till att upptäcka och blockera skadliga appar innan de gör skada, genom att skanna appar både före och efter installation.

– Den kan sno dina pengar, helt enkelt, säger säkerhetskonsulten Oskar Edbro till TV4.

Så vet du om din mobil är infekterad

Om du plötsligt får konstiga meddelanden eller krav på betalning i webbläsaren kan det vara ett tecken på att mobilen har infekterats av RatOn eller liknande skadeprogram. Då rekommenderar experterna att du gör en fabriksåterställning av mobilen.

– Då är det bäst att göra en fabriksåterställning. Det är det säkraste sättet att bli av med skadeprogram, säger Oskar Edbro.