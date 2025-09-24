Försäljningskaos på Ikea – nu påverkas kunderna

Ikeas kampanj ledde till oväntad försäljning, men också leveransproblem och varubrist. Nu arbetar företaget med att påskynda lanseringen av ett nytt sortiment.

Ikeas kampanj för föregående verksamhetsår pågick fram till augusti men har fortsatt att hålla i sig. Kampanjen, som fokuserade på sömn och sovrum, gav ett överraskande resultat som gjorde att Ikea sålde mer än förväntat.

– Jag tror att vi har sett en generell trend mot bättre sömn på senare tid, och i kombination med vår kampanj, som haft fokus på att hjälpa människor att förbättra sin sömn, tror jag att det bidragit till vår ökade försäljning av sängar och resårbottnar, säger Fredrik Norrlid, presschef på Ikea, i en intervju med Nyheter24.

Foto: Pressbild. Fredrik Norrlid, presschef på Ikea.

Byte av sortiment ställer till problem

I samband med kampanjen har Ikea påbörjat ett sortimentbyte, som ännu inte är färdigt. Det innefattar bland annat uppdaterade resårbottnar.

– Vi förbättrar våra produkter löpande, det gör vi med allt. Vi förnyar och förbättrar, säger Norrlid.

Sortimentbytet och resultatet av den lyckade kampanjen, har lett till att Ikea sålt mer än förväntat. Det har i sin tur orsakat en viss brist på resårbottnar och längre leveranstider.

– Kampanjen har gått bra, vi har sålt många nya sängar och resårbottnar. Tyvärr har det sammanfallit med att vi byter ut en del av sortimentet och produktionen av det nya sortimentet har inte hunnit komma igång tillräckligt snabbt, säger Norrlid.

Foto: Foto: Anders Wiklund/TT.

Osäker väntetid och påskyndad lansering

Hur lång leveranstid man som kund kan förväntat sig, kan Norrlid inte svara på.

– Den längre leveranstiden rör framförallt resårbottnarna men jag kan inte svara på väntetiden, det är helt beroende av vilken produkt det gäller.