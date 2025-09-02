Kundernas pannkaksrus till Ikea – men alla är inte nöjda

Ikea har återinfört ett efterlängtat erbjudande som har väckt stor uppmärksamhet – men inte hos alla. Vad är det som har hänt och hur svarar Ikea på kritiken?

Möbeljätten Ikea är mest känt för sina möbler i platta kartonger, men nu är det något helt annat som har fått svenskarna att vallfärda till varuhusen.

Ett till synes enkelt erbjudande att satt igång en diskussion på sociala medier, och väckt både glädje och frustration. Vad är det som händer?

Kunderna rusar till Ikea

Det råder rena rama pankaksfebern på Ikea just nu. De har nämligen återinfört sin pankaksbuffé.

Barn upp till 12 år får äta "hur många pannkakor de vill" för 49 kronor, även vuxna får ta del av erbjudandet, då ligger kostnaden på 89 kronor.

Men, det gäller inte i alla varuhus.

Buffén går att nyttja på fredagar, lördagar och söndagar överallt runt om i Sverige, förutom varuhusen Mall of Scandinavia och City Gallerian.

"Rekord på 24 stycken"

I ett inlägg på Facebook beskriver Ikea buffén som “en perfekt helgaktivitet” – och sett till kommentaren råder det inga tvivel om att det går hem hos folket.

"Det här skulle ha varit när en annan var ung. Hade ett rekord på 24 stycken på en sittning", skriver en person.

"Jag vill också äta pannkaksbuffé", skriver en annan.

Ikeas restaurangdisk. Foto: Björn Lindgren/TT

"Borde veta bättre!"

Intresset är stort hos de flesta kunder, dock inte för alla. Vissa ställer frågor om deras glutenfria och veganska alternativ, och flera har delat upplevelser där specialkost inte finns.

"Vi frågade i förväg eftersom vi hade en bit att åka, fick svar att det fanns. Men personalen på plats visste inte vad gluten var", skriver en förälder vars barn har glutenintolerants.

Varpå Ikea hänvisar kunderna i kommentarsfältet till personalen i det specifika varuhuset som det gäller.

"På grund av lokala avvikelser kan innehållet i rätterna och utbudet skilja sig mellan våra restauranger, därför behöver vi hänvisa till personalen på respektive varuhus för den mest aktuella informationen", skriver Ikea.

Vissa tycker också att Ikea "borde veta bättre", och inte uppmana barn till övervikt.

"En massa socker och vitt mjöl" skriver en person.

"Ja, en helg är ok. Annars inget vidare för ett växande barn eller ungdom. Finns redan problem med rejäl övervikt. Ikea borde veta bättre!"

Foto: Skärmdump/Facebook

Ikea: "Vid förfrågan"

I en kommentar till Nyheter24 bemöter Fredrik Norrlid, presschef på Ikea, kundernas feedback om bristen på allergivänliga alternativ:

– Vi serverar glutenfria pannkakor vid förfrågan. Som kund behöver man vara medveten om att det finns en risk för kontaminering eftersom produkten hanteras i samma lokal som våra övriga produkter innehållande allergener.

Om huruvida de uppmanar barn till övervikt svarar Ikea uppmuntrar barn till en balanserad kost genom deras olika alternativ i restaurangen.

