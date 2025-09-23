VMA i Göteborg: Här drar röken in – det gäller just nu

Det brinner just nu på en återvinningscentral i Agnesberg i Angered. Vid 04.30 utfärdades ett VMA på grund av den kraftig rökutvecklingen. Det här vet vi just nu om branden.

Det brinner just nu på en återvinningscentral i Agnesberg i Angered. Larmet kom vid 19.35 på måndagskvällen men tidigt på tisdagsmorgonen brann det fortsatt.

– Det brinner i stora högar med metallskrot, säger Lotta Molander vid räddningstjänsten till SVT Nyheter.

VMA utfärdat i Göteborg – det gäller nu

Vid klockan 04.30 gick räddningstjänsten ut med ett viktigt meddelande till allmänheten, VMA, på grund av den kraftig rökutvecklingen. De boende uppmanas stanna inomhus och stänga dörrar och fönster.

Annons

Vid klockan 07.35 på tisdagsmorgonen uppdaterade räddningstjänsten VMA:at med att det går bra att åka till jobbet och röra sig utomhus.

Då beräknas branden vara släckt

Om man känner av röken och upplever besvär ska man dock fortsatt hålla sig inomhus och stänga fönster, vilket även SVT Nyheter rapporterat om.

Man försöker just nu förhindra att branden ska sprida sig vidare till andra sophögar och byggnader. Släckningsarbetet av branden beräknas pågå ett bra tag till.