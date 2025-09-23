Nyheter24
Annons
Nyheter /Inrikes /Göteborg

VMA i Göteborg: Här drar röken in – det gäller just nu

Publicerad: 23 sep. 2025, kl. 08:03
Uppdaterad: 23 sep. 2025, kl. 08:03
Rökpelare i Agnesberg i Angered.
VMA i Göteborg: Här drar röken in – det gäller just nu. Foto: Adam Ihse/TT

Det brinner just nu på en återvinningscentral i Agnesberg i Angered. Vid 04.30 utfärdades ett VMA på grund av den kraftig rökutvecklingen. Det här vet vi just nu om branden.

Saga Engfelt
Saga Engfelt,
Reporter

Ämne:

Göteborg

Det brinner just nu på en återvinningscentral i Agnesberg i Angered. Larmet kom vid 19.35 på måndagskvällen men tidigt på tisdagsmorgonen brann det fortsatt. 

– Det brinner i stora högar med metallskrot, säger Lotta Molander vid räddningstjänsten till SVT Nyheter.

LÄS MER: Brand på Ica – personalens insats hyllas

VMA utfärdat i Göteborg – det gäller nu

Vid klockan 04.30 gick räddningstjänsten ut med ett viktigt meddelande till allmänheten, VMA, på grund av den kraftig rökutvecklingen. De boende uppmanas stanna inomhus och stänga dörrar och fönster.

Annons

Vid klockan 07.35 på tisdagsmorgonen uppdaterade räddningstjänsten VMA:at med att det går bra att åka till jobbet och röra sig utomhus.

LÄS MER: Det vägrar Donald Trump dricka – anledningen är hjärtskärande

Då beräknas branden vara släckt

Om man känner av röken och upplever besvär ska man dock fortsatt hålla sig inomhus och stänga fönster, vilket även SVT Nyheter rapporterat om.

Man försöker just nu förhindra att branden ska sprida sig vidare till andra sophögar och byggnader. Släckningsarbetet av branden beräknas pågå ett bra tag till.

LÄS MER: Klassisk asiatisk restaurang stänger efter mer än 30 år

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
08:38
Nyheter
/ Inrikes

Kungen om FN: ”Har gjort väldigt mycket”

Idag
08:03
Nyheter
/ Inrikes

VMA i Göteborg: Här drar röken in – det gäller just nu

Idag
07:28
Nyheter
/ Inrikes

Här spårar det ur i Nyhetsmorgon – Soraya Lavasani: ”Skäms"

Idag
07:08
Nyheter
/ Inrikes

Så mycket kostade årets första humrar

Idag
06:50
Nyheter
/ Inrikes

Cyklist död efter krock i centrala Stockholm

Idag
06:00
Nyheter
/ Inrikes

Mat och medicin prioriteras på sargad järnväg

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons