Sverige till Iran: Släpp Djalali omedelbart

Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenergard har haft ett bilateralt möte med Irans dito Abbas Araghchi om den fängslade svensk-iraniern Ahmadreza Djalali, i samband med att världsledare samlats i New York FN:s generalförsamling.

I en kommentar till Expressen uppger hon att hon upprepat Sveriges krav på att KI-forskaren Ahmadreza Djalali omedelbart ska friges av humanitära skäl.

Ahmadreza Djalali har suttit fängslad sedan 2016 – är dömd till döden

Djalali har suttit fängslad i Iran sedan 2016, och är dömd till döden. I somras förflyttades han från sina medfångar i samband med kriget mellan Israel och Iran. Sedan dess har varken hans familj eller svenska företrädare fått något livstecken från honom, trots upprepade krav på information om var han befinner sig och hans omständigheter.