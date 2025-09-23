Nyheter24
Sverige till Iran: Släpp Djalali omedelbart

Publicerad: 23 sep. 2025, kl. 14:50
Uppdaterad: 23 sep. 2025, kl. 15:32
Ahmadreza Djalalis hälsa har kraftigt försämrats under sina nio år i iransk fångenskap. Till höger syns en bild från innan han tillfångatogs, till vänster en bild som smugglats ut från fängelset. Foto: Privat

Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenergard har haft ett bilateralt möte med Irans dito Abbas Araghchi om den fängslade svensk-iraniern Ahmadreza Djalali, i samband med att världsledare samlats i New York FN:s generalförsamling.

I en kommentar till Expressen uppger hon att hon upprepat Sveriges krav på att KI-forskaren Ahmadreza Djalali omedelbart ska friges av humanitära skäl.

Ahmadreza Djalali har suttit fängslad sedan 2016 – är dömd till döden

Djalali har suttit fängslad i Iran sedan 2016, och är dömd till döden. I somras förflyttades han från sina medfångar i samband med kriget mellan Israel och Iran. Sedan dess har varken hans familj eller svenska företrädare fått något livstecken från honom, trots upprepade krav på information om var han befinner sig och hans omständigheter.

”Jag ser allvarligt på att Iran ännu inte lämnat oss begärd information. Detta har jag personligen påtalat i samtal med Irans utrikesminister Araghchi här i New York” skriver Malmer Stenergard till tidningen.

