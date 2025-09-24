Nyheter24
Lärare åtalas – ska ha tejpat elevers munnar

Publicerad: 24 sep. 2025, kl. 20:36
Uppdaterad: 24 sep. 2025, kl. 20:41
Foto: Christine Olsson/TT & Viktoria Bank/TT

Läraren misstänks ha tejpat för elevers munnar för att få ordning i förskoleklassen. Nu åtalas läraren misstänkt för ofredande och ringa misshandel, rapporterar P4 Göteborg.

Det var för att få ordning i klassrummet som den misstänkta läraren, mellan december i fjol och februari, ska ha tejpat munnen på flera elever. Vissa fick som bestraffning också en post-it-lapp med siffran 0 satt i pannan.

Åtalet omfattar nio barn i åldrarna 6–7 år.

Läraren nekar till brott 

— Underlaget vi har fått fram bedömer jag är samstämmiga berättelser om vad som inträffat i skolan, det är deras uppgifter som ligger till grund för åtalet, säger åklagaren Louise Enocksson Witting till P4.

Läraren, som stängdes av och senare sades upp, nekar till brott.

