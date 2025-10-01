EU-parlamentarikern Charlie Weimers (SD) vill förbjuda anställda i Europaparlamentet från att bära slöja.

Det framgår i ett mejl som Weimers skickat till andra ledamöter, rapporterar flera medier.

I mejlet uppmanar han till att skriva under en namninsamling som kräver ett förbud mot ”hijab, niqab eller andra islamiska huvuddukar för tjänstemän som är anställda av EU-institutionerna”.

”Vi menar att EU:s åtagande om likabehandling mellan könen väger tyngre än symboler som ofta tvingats på kvinnor i icke-demokratiska samhällen”, skriver han.

Ska samla in namnunderskrifter

Planen är att namnunderskrifterna ska lämnas över till talmannen Roberta Metsola senare i veckan.

Initiativet har mött hård kritik från andra ledamöter.