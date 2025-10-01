Det framgår i ett mejl som Weimers skickat till andra ledamöter, rapporterar flera medier.
I mejlet uppmanar han till att skriva under en namninsamling som kräver ett förbud mot ”hijab, niqab eller andra islamiska huvuddukar för tjänstemän som är anställda av EU-institutionerna”.
”Vi menar att EU:s åtagande om likabehandling mellan könen väger tyngre än symboler som ofta tvingats på kvinnor i icke-demokratiska samhällen”, skriver han.
Ska samla in namnunderskrifter
Planen är att namnunderskrifterna ska lämnas över till talmannen Roberta Metsola senare i veckan.
Initiativet har mött hård kritik från andra ledamöter.
— Vem har sagt till honom att alla de kvinnor som bär slöja i Europaparlamentet inte bär slöja av sin egen fri vilja? Det fattades bara ännu en jävla man som ska berätta för kvinnor hur de ska klä sig, säger svenska ledamoten Abir Al-Sahlani (C) till Aftonbladet.
