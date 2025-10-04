Kvinna hittad död i bostad – man misstänks för mord

En kvinna hittades död i en bostad i Växjö under natten till lördagen. En man i 25-årsåldern har anhållits misstänkt för mord.

Under natten har polis, räddningstjänst och ambulans genomfört en omfattande insats vid en bostad i Växsjö, enligt Expressen. En man har anhållits misstänkt för att ha mördat en kvinna i Växjö, skriver SVT Småland.

— Enligt jouråklagaren är en man i 25-årsåldern anhållen för mord. Han är misstänkt på sannolika skäl, säger Robin Simonsson, kommunikatör på Åklagarmyndigheten, till SVT.

Polisen larmades till brottsplatsen under natten till lördag. Där hittades en kvinna död. Det är ännu okänt om de två kände varandra eller hade någon slags relation.