Polisen varnar: Bedrägeri bakom rosförsäljning

På söndagseftermiddagen gick polisen ut med ett meddelande om att de fått in flera samtal om rosförsäljare i Ånge, Bräcke, Brunflo och Strömsund. Försäljarna påstår sig sälja rosor och säger att pengarna går till välgörenhet.
I minst ett fall har en person blivit lurad. Polisen utreder händelserna som bedrägerier.
Bedragarna rör sig norrut
Främst äldre har blivit utsatta och polisen uppmanar nu till försiktighet samt att inte öppna dörren för okända personer.
Enligt polisens bedömning rör sig bedragarna norrut efter E45:an.