Nyheter24
Annons
Nyheter /Inrikes /Varning

Polisen varnar: Bedrägeri bakom rosförsäljning

Publicerad: 5 okt. 2025, kl. 19:03
En äldre kvinna swishar för rosor.
Polisen varnar om rosbedrägerier. Foto: Caisa Rasmussen/TT & Viktoria Bank / TT

Under helgen har misstänkta bedragare som sålt rosor synts till i Västernorrland och Jämtlands län. Polisen utreder händelserna som bedrägerier och varnar allmänheten.

Linnéa Svensk
Linnéa Svensk,
Reporter

Ämnen:

Varning, Bedrägerier

På söndagseftermiddagen gick polisen ut med ett meddelande om att de fått in flera samtal om rosförsäljare i Ånge, Bräcke, Brunflo och Strömsund. Försäljarna påstår sig sälja rosor och säger att pengarna går till välgörenhet.

I minst ett fall har en person blivit lurad. Polisen utreder händelserna som bedrägerier

LÄS MER: Myndigheten varnar: Se upp för dessa 40 företag – lurar dig

Bedragarna rör sig norrut 

Främst äldre har blivit utsatta och polisen uppmanar nu till försiktighet samt att inte öppna dörren för okända personer. 

Enligt polisens bedömning rör sig bedragarna norrut efter E45:an.

LÄS MER: Bedragare kan blåsa dig med fem knapptryck – gör inte detta

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
19:09
Nyheter
/ Inrikes

S budget: Miljardlyft ska bryta gängrekrytering

Idag
19:03
Nyheter
/ Inrikes

Polisen varnar: Bedrägeri bakom rosförsäljning

Idag
18:02
Nyheter
/ Inrikes

Kraftig ökning – fler åtalas för mordplaner

Idag
17:02
Nyheter
/ Inrikes

Då kan en vit månad faktiskt vara farlig

Idag
16:28
Nyheter
/ Inrikes

Kropp hittad utanför Vänersborg – man häktad

Idag
15:28
Nyheter
/ Inrikes

Snart kan du äta plasten på gurkan

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons