Därför ska du alltid svara på dolt nummer – om du bor här

Är du en av de som aldrig svarar om det ringer från dolt nummer? Det kan vara läge att ändra beteende – beroende på var i Sverige du bor.

När det ringer från dolt nummer, är det många som väljer att inte svara. Många förknippar det med obehag att plocka upp luren när man inte vet vem som är på andra sidan linjen. Vem vet, kanske är det en tjatig telefonförsäljare som väntar?

Enligt Camilla Brogren, kommunikationsansvarig på Telekområdgivarna, finns även en oro för att utsättas för brott, bara genom att lyfta på luren.

– Varför man är skeptisk är väl för att det sprids en massa desinformation och skräckrubriker om att man råkar illa ut, vilket inte är fallet genom att svara på ett samtal, säger hon till Nyheter24 och fortsätter:

– Det finns alltså ingen risk i att svara, risken är om den som ringer är en bedragare som utger sig för att vara någon annan och övertala dig att till exempel ge ut kontouppgifter, swisha pengar eller logga in med BankID. Att bara svara på ett samtal, oavsett vem som ringer, kostar ingenting (om du är inom EU, reds anm.).

Camilla Brogren, kommunikationsansvarig Telekområdgivarna.

Polisen ringer alltid från dolt

De senaste åren har allt fler gått från att ringa från dolt nummer till synligt, det gäller allt från telefonförsäljare till vårdcentraler.

Några som fortfarande ringer från dolt nummer är polisen. Men om du kontaktat polisen via webben, kan du ange om du vill att de ska skicka ett sms innan de ringer upp dig. Så att du vet att det är läge att svara, även den som ringer är anonym.

Foto: Johan Nilsson/TT

Dolt nummer – det gäller i din region

När det kommer till Sveriges regioner, som har hand om hälso- och sjukvården, varierar det om de ringer från dolt nummer eller inte. Tidigare ringde vårdcentral eller sjukhus alltid från dolt nummer, men svårigheter med att få tag på folk har gjort att många numera använder ett synligt nummer.

Nyheter24 har kartlagt Sveriges 21 regioner, för att se om de ringer från dolt nummer eller inte.

Blekinge

Region Blekinge ringer inte från dolt nummer.

– Att synliggöra ett telefonnummer är ett bra sätt att få människor att känna sig bekväma med att svara när det ringer. I dag drar sig många från att svara när det är ett dolt eller okänt nummer. Därför arbetar regionen aktivt med att synliggöra telefonnummer i verksamheter med patientkontakt, skriver Magnus Andersson, avdelningschef it-systemteknik, Region Blekinge, i ett mejl.

Dalarna

När det ringer från Region Dalarna, så är det från ett synligt nummer. Antingen regionens växelnummer eller ett specifikt nummer för verksamheten.

– Det finns ett beslut på att vi inte använder dolt nummer, utan visar ett regiongemensamt nummer. I de fall verksamheten själva tagit beslut om att visa verksamhetens direktnummer, så visas detta, skriver Mirja Ljunggren, kommunikatör Region Dalarna i ett mejl.

Foto: Samuel Steén/TT

Gotland

Region Gotland använder endast dolt nummer i anknytningsfall.

– Inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Gotland så visas telefonnumret vid samtal från tidbokningssystemet. Motiveringen är att medborgare i låg utsträckning inte svarar på dolt nummer, skriver Maria Amér, chefläkare region Gotland och fortsätter:

– Avseende medarbetarnas fristående mobilabonnemang så är det respektive användare som ställer in denna inställning själva.

Gävleborg

Även Gävleborg har slutat med dolt nummer och använder sedan 2018 ett växelnummer. Anledningen till förändringen är att det ska gå lättare att få tag i patienter.

Halland

Region Halland ringer inte från dolt nummer utan från växelnummer, huvudnummer eller ett 010-nummer.

– 010-numren införde vi för några år sedan, just för att det skulle finnas ett nummer att ringa tillbaka till och för att fler svarar, eller vet att vården ringer, när det inte är dolt nummer, skriver Johanna Wiechel-Steiler i ett mejl.

Jämtland Härjedalen

Region Jämtland Härjedalen ringer från ett växelnummer.

Jönköping

Region Jönköping ringer inte från dolt nummer.

Kalmar

– Vi ringer aldrig från dolt nummer. När Region Kalmar län ringer är det från ett 0101-nummer, skriver Daniel Bogefors, presschef, Region Kalmar.

Kronoberg

Region Kronoberg slutade ringa med dolt nummer 2019.

Foto: Samuel Steén/TT

Norrbotten

I region Norrbotten ringer man inte från dolt nummer, utan från ett anknytningsnummer eller regionens presentationsnummer.

– Om man ringer tillbaka på det numret så får man besked om att någon från Region Norrbotten har ringt, men man får inte besked om vem, säger Emma Bergström Wuolo.

Om någon på regionen ringer från mobil, så går det att välja hemligt nummer.

– Men vi försöker undvika att göra det i möjligaste mån.



Skåne

Region Skåne ringer inte från dolt nummer.

Stockholm

I Region Stockholm ringer man från både dolt och icke dolt.

Sörmland

Region Sörmland ringer från dolt nummer som standard, men många vårdcentraler och mottagningar har ändrat så att ett växelnummer eller eget nummer visas.

Uppsala

I Region Uppsala går det inte att ringa från dolt nummer, utan bara sitt eget nummer eller regionens gemensamma visningsnummer.

Värmland

Värmland ringer från dolt nummer ibland.

– Det pågår arbete inom regionen med att växla från att ringa med dolt nummer till att ringa med nummer som syns. Ambitionen är att fler verksamheter ska ha synliga nummer. Det ska nämnas att det finns verksamheter som ringer med dolt nummer av en anledning och som kommer att fortsätta med detta, säger Jens Magnusson, Region Värmland.

Foto: Samuel Steén/TT

Västerbotten

Regionen ringer inte från dolt nummer.

Västernorrland

Region Västernorrland har som rutin att alltid visa numret när de ringer.

Västmanland

Region Västmanland ringer inte från dolt nummer.

Örebro

Region Örebro ringer oftast från ett 019-nummer, men enskilda telefoner i hälso- och sjukvårdsverksamheten visar dolt nummer.

Östergötland

Region Östergötland ringer från ett växelnummer.

– Där har vi ett talsvar som talar om att någon ifrån Region Östergötland har sökt den uppringda och information kring detta, skriver Bodil Knuthammar i ett mejl.

Sedan går det individuellt att välja ett direktnummer eller dolt nummer.

– Vi avråder dock alltid att välja dolt nummer vid utgående samtal.

Västra Götaland