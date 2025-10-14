Nya regler för laddplatser kan ge böter – det gäller nu

Nya tolkningar av regelverket kring elbilsparkeringar skapar förvirring bland förare i hela landet. Vad som gäller vid en laddstolpe beror helt på skyltningen, och ett litet misstag kan bli dyrt.

Antalet elbilar på Sveriges vägar ökar snabbt, och med det följer ett växande behov av laddplatser. Men det som borde vara enkelt, som att parkera och ladda sin bil, har visat sig vara allt annat än tydligt. Nya tolkningar av regelverket skapar huvudbry för många förare.

Vad får man egentligen stå? Och hur kan två till synes likadana laddplatser ha helt olika regler?

Nyheter24 reder ut vad som gäller.

Ladda bilen? Nya tolkningar förvirrar

Elbilsägare i Sverige möts i dag av en drös olika skyltar, tidsangivelser och regler vid laddstationer. Vad som gäller på en plats gäller inte nödvändigtvis några kvarter bort, och konsekvenserna för att tolka fel kan bli märkbart i plånboken.

Bakgrunden till förvirringen ligger i hur reglerna är utformade. De bygger på en kombination av nationell lagstiftning, som Vägmärkesförordningen och Trafikförordningen, samt lokala föreskrifter från kommunerna. Denna mix gör att samma typ av skylt kan betyda olika saker beroende på var i landet du befinner dig, rapporterar E55.

Två grundkrav – utan garantier

Det finns två grundläggande krav för att få parkera vid en laddplats:

Du måste ha en laddbar bil.

Skyltar med tillägg som “Elfordon” eller “Laddbara motorfordon” innebär att endast elbilar eller laddhybrider får stå där. Har man en bensin- eller dieseldriven bil är det förbjudet att parkera, oavsett hur tomt det är eller hur kort man har tänkt stå där.

Du måste följa angiven tid – men inte alltid ladda.

Här blir det knepigare. Många tror att man måste vara inkopplad i laddaren för att få stå vid en laddplats, men det stämmer inte. Om skylten enbart nämner fordonstyp och en tidsgräns, som “Elfordon – Max 3 timmar” så räcker det att bilen är godkänd och står inom tiden, även om den inte laddas.

Det finns undantag

Om tilläggsskylten uttryckligen säger att platsen är avsedd endast för laddning, då måste bilen faktiskt vara inkopplad och aktivt ladda. Annars riskerar man en kontrollavgift, ofta på flera hundralappar eller mer.

Betala alltid – att ladda gratis är en myt

En annan vanligt missuppfattning är att laddbara fordon får stå gratis på dessa platser, så är det inte. Om parkeringen kräver avgift enligt skyltningen, måste den alltid betalas, oavsett om man laddar eller inte. Både felparkerade bilar och obetalda avgifter kan leda till böter enligt lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering (1984:318), enligt E55.

Skylten bestämmer alltid

Det största misstaget elbilsägare gör är att anta att reglerna är lika överallt, eller att det räcker med lite “sunt förnuft". Men i verkligheten är det den lokala skylten vid varje enskild laddplats som gäller, och endast den. En skylt som verkar enkel kan rymma fler juridiska nyanser än man först tror.