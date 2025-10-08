Vegokorv är ingen korv – så tycker ministrarna

EU-parlamentets omröstning om att begränsa namn på vegetariska produkter har väckt stark kritik från svenska politiker. Förslaget ses av flera som ett uttryck för en konservativ utveckling inom EU snarare än ett verkligt konsumentproblem.

På onsdagen röstade Europa Parlamentet för ett förslag som förbjuder vegetariska och veganska produkter att använda köttrelaterade namn som korv, burgare och biff. Orsaken till förslaget är för att skydda europeiska bönder och matproduktion.

Om förslaget går igenom behöver produkter såsom vegoburgare byta namn till vegorundell. Andra förslag som tagits fram är sojaspole och grönsaksplätt.

Nu reagerar svenska politiker på förslaget.

Politiker: Ingen tror vegetarisk korv inte är vegetarisk

Det är utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling som lagt fram förslaget.

Annons

EU-parlamentarikern Emma Wiesner (C) ser detta som ytterst onödigt.

– Det är otroligt tramsigt och väldigt allvarligt, säger Wiesner till SVT.

Enligt henne finns det ingen som tror att en vegetarisk korv inte är vegetarisk.

– Det här visar en förflyttning i EU-parlamentet där vi blir mer och mer konservativa. Ändå röstar vi på högsta politiska nivå för att de inte ska få kallas för korvar. Jag tycker det är löjligt och ovärdigt att vi på det här parlamentet jobbar på det här sättet.

SD-politiker: "Fel fokus"

Dick Erixon (SD) beskriver det hela som “löjligt” och “fel fokus”.

För Jessica Polfjärd (M) är det en ickefråga.

– Jag tror att konsumenterna i dag faktiskt förstår skillnaden på en vegetarisk och vanlig korv. Jag hoppas att Sverige kommer att ta en bra position i rådet när det ska förhandlas med Europa Parlamentet.

EU-parlamentets omröstning markerar ett ställningstagande, men processen är långt ifrån avslutad. Nästa steg är att ministerrådet granskar förslaget – de kan antingen stödja det eller föreslå justeringar.