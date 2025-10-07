Greta Thunberg: "Israel kidnappade och torterade oss"

På Sergels Torg viftades det med palestinska flaggor inför kvällens pressträff. Efter en halvtimmes väntan tog Greta Thunberg till slut ordet.

Under tisdagkvällen tog sig en stor skara människor till Sergels Torg för att hör Greta Thunbergs första ord på svensk mark.

– Extrema fysiska övergrepp och tortyr, säger hon om upplevelsen i fängelset, rapporterar Aftonbladet.

Det är mycket poliser på plats och folk som trängs för att ta sig fram till aktivisterna. Men när pressträffen väl drog igång tystnade folkmassan.

– Alla palestinier är i fara och regeringen väljer att inte göra ett skit, säger den politiska vilden Lorena Delgado som var med på båten under pressträffen.

Greta Thunberg under kvällens pressträff. Foto: Caisa Rasmussen/TT

Greta Thunberg: Vi utsattes för tortyr

Det tog nästan trettio minuter innan Greta Thunberg till slut fick ordet – märkbart tagen efter sin tid i israeliskt fängelse.

När hon väl började tala höll hon inte tillbaka.

– Folk svimmade och när vi bad om läkare och livsnödvändiga mediciner satte de upp till 60 personer i jättesmå burar och sa att de skulle gasa oss.

Greta och de åtta andra aktivisterna som suttit fängslade i Negev-öknen är eniga: världens ledare agerar inte tillräckligt.