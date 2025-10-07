Nyheter24
Greta Thunberg: "Israel kidnappade och torterade oss"

Publicerad: 7 okt. 2025, kl. 20:14
Uppdaterad: 7 okt. 2025, kl. 20:24
Palestinska flaggor och Greta Thunberg.
Greta Thunberg och aktivisterna på Sergels Torg. Foto: Stefan Jerrevång/TT & Caisa Rasmussen/TT

På Sergels Torg viftades det med palestinska flaggor inför kvällens pressträff. Efter en halvtimmes väntan tog Greta Thunberg till slut ordet.

Wilma Kloo
Wilma Kloo,
Reporter

Ämnen:

Politik, Greta Thunberg

Under tisdagkvällen tog sig en stor skara människor till Sergels Torg för att hör Greta Thunbergs första ord på svensk mark.

– Extrema fysiska övergrepp och tortyr, säger hon om upplevelsen i fängelset, rapporterar Aftonbladet.

Det är mycket poliser på plats och folk som trängs för att ta sig fram till aktivisterna. Men när pressträffen väl drog igång tystnade folkmassan.

– Alla palestinier är i fara och regeringen väljer att inte göra ett skit, säger den politiska vilden Lorena Delgado som var med på båten under pressträffen. 

Greta Thunberg under kvällens pressträff. Foto: Caisa Rasmussen/TT

LÄS MER: SD vill granska bistånd till islamistiska grupper

Greta Thunberg: Vi utsattes för tortyr

Det tog nästan trettio minuter innan Greta Thunberg till slut fick ordet – märkbart tagen efter sin tid i israeliskt fängelse. 

När hon väl började tala höll hon inte tillbaka.

– Folk svimmade och när vi bad om läkare och livsnödvändiga mediciner satte de upp till 60 personer i jättesmå burar och sa att de skulle gasa oss.

Greta och de åtta andra aktivisterna som suttit fängslade i Negev-öknen är eniga: världens ledare agerar inte tillräckligt.

— Ärligt talat vet jag inte riktigt vad jag ska säga. För oavsett vad vi säger finns det inget som biter. Det finns ingenting som leder till handling från våra regeringar.

LÄS MER: Utrikesministern kritisk – 70 000 mejl till UD om Gazakonvoj

Kommentarer

