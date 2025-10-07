Greta Thunberg: "Israel kidnappade och torterade oss"

Under tisdagkvällen tog sig en stor skara människor till Sergels Torg för att hör Greta Thunbergs första ord på svensk mark.
– Extrema fysiska övergrepp och tortyr, säger hon om upplevelsen i fängelset, rapporterar Aftonbladet.
Det är mycket poliser på plats och folk som trängs för att ta sig fram till aktivisterna. Men när pressträffen väl drog igång tystnade folkmassan.
– Alla palestinier är i fara och regeringen väljer att inte göra ett skit, säger den politiska vilden Lorena Delgado som var med på båten under pressträffen.
Greta Thunberg: Vi utsattes för tortyr
Det tog nästan trettio minuter innan Greta Thunberg till slut fick ordet – märkbart tagen efter sin tid i israeliskt fängelse.
När hon väl började tala höll hon inte tillbaka.
– Folk svimmade och när vi bad om läkare och livsnödvändiga mediciner satte de upp till 60 personer i jättesmå burar och sa att de skulle gasa oss.
Greta och de åtta andra aktivisterna som suttit fängslade i Negev-öknen är eniga: världens ledare agerar inte tillräckligt.
— Ärligt talat vet jag inte riktigt vad jag ska säga. För oavsett vad vi säger finns det inget som biter. Det finns ingenting som leder till handling från våra regeringar.