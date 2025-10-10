Nyheter24
Coop öppnar ny enorm butik i Umeå

Publicerad: 10 okt. 2025, kl. 08:52
Uppdaterad: 10 okt. 2025, kl. 08:53
Bilder på en Stora Coop-entré och kundvagnar.
Coop öppnar ny enorm butik. Foto: Jessica Gow/TT/Johan Nilsson/TT

I slutet av oktober kommer Coop Nord öppna en helt ny matvarubutik på 6 000 kvadratmeter. Här är allt vi vet om den nya butiken i handelsområdet Avion.

Saga Engfelt
Saga Engfelt,
Reporter

Ämnen:

Coop, Kunder, Butik

Den 24 oktober slår Coop upp dörrarna till sin nya enorma matvarubutik. Butiken har ytor på 6 000 kvadratmeter och ingår i Coop Nords storsatsning på Avion i Umeå.

Redan för ett och ett halvt år sedan annonserade Coop sina planer på att öppna en ny Stora Coop-butik i handelsområdet Avion och nu inom kort kommer butiken alltså stå klar.

Coop nya butik är 6 000 kvadratmeter

Den den nya butik vill man stärka och förbättra utbudet i handlingsområdet.

– Vi behöver öka vår närvaro i de södra delarna av Umeå och Avion är en oerhört stark knutpunkt för handeln, både lokalt och som destination. Med Stora Coop Avion stärker vi utbudet och förbättrar servicen till våra medlemmar och kunder, sa vd:n Henrik Skyttberg, i samband med att etableringen kommunicerades, i ett pressmeddelande som Dagligvarunytt tagit del av. 

Den nya butiken som slår upp dörrarna i slutet av oktober kommer vara dubbelt så stor som den Stora Coop-butiken som redan finns i norra Umeå.

– Det är en fantastisk lokal, där både butik med säljytor och avdelningar fått väl tilltagen yta, liksom utrymmen i bakgrunden som kyl- och frys-rum, säger tillträdande stormarknadschefen Christer Forsgren till Folkbladet.

Coop förväntar sig högt tryck

I närheten av den nya enorma butiken i handelsområdet Avion kommer man även hitta butiker som Rusta, Candy World, Arken Zoo och Power.

I och med öppningen kommer Coop ha speciella kampanjer och trycket förväntas bli högt. 

– Än så länge är vi lite hemliga med vilka öppningserbjudanden vi kommer ha med i kampanjbladet för öppningen. Men det blir fina erbjudanden, kan vi lova, säger Stefan Eriksson, medlems- och kommunikationschef på Coop Nord till Nyheter24.

