Socialstyrelsen larmar om hemtjänsten: "Oroande utveckling"

I en ny undersökning visar Socialstyrelsens på det enorma tapp som drabbat äldreomsorg och hemtjänst i Sverige.

Socialstyrelsen larmar om hur äldreomsorgen i Sverige tappar i förtroende. Nästan en tredjedel av anhöriga till äldre med hemtjänst är helt enkelt inte nöjda med den omsorg som erbjuds.

Det är i Socialstyrelsen upplaga 2025, av undersökningen ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?”, som man visar på det stora förtroendetappet från anhöriga.

MISSA INTE: Man skjuten vid nattklubb på Stureplan



Foto: Fredrik Sandberg / TT

20-tal anställda vid hemtjänsten stängdes av

Rapporten kommer lite mer än en månad efter att det stod klart att ett 20-tal anställda vid hemtjänsten i Uddevalla stängts av. Enligt uppgifter fanns det då misstankar om att det bland annat förekom hot, alkohol och narkotika inom nattbemanningen av personalen.

Annons

Malin Norrmann, socialchef i Uddevalla kommun, uttryckte då att det hela gällde ett omfattande ärende.

– I det här läget kan vi inte säga att brukare har tagit skada, men utifrån omsorg för brukarna har vi fattat beslut om att låta personalen i den här verksamheten stängas av i en månads tid med lön, sa hon då.

Socialstyrelsens rapport hänger hur som helst inte ihop med händelsen i Uddevalla utan är en årlig undersökning.

Socialstyrelsen om rapporten: "Det är en oroande utveckling"

Ett av flera resultat som oroar i Socialstyrelsens rapport är att endast 41 procent av tillfrågade anhöriga till äldre med hemtjänst uppger att de äldre inte har möjlighet att påverka sin egen omsorg.

Annons

– Det är en oroande utveckling som stämmer med de äldres egna svar på frågan om de brukar kunna påverka vid vilka tider personalen kommer, säger Carolin Holm utredare på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Anhöriga: Kompetensen i hemtjänsten har försämrats

Därtill upplever en stor andel, hela 74 procent, av de tillfrågade anhöriga att kompetensen försämrats i omsorgen.

– Det tyder på att behovet av kompetensutveckling av personalen fortfarande är stort. I öppna svar vittnar anhöriga om till exempel brister i bemötandet av personer med demenssjukdom, något som i värsta fall kan leda till brister i omvårdnaden, säger Christine Tell, enhetschef på Socialstyrelsen.

MISSA INTE: Polis förd till sjukhus efter krock



Ljusglimten: Finns delar man är nöjd med

Men det finns de som också är nöjda med vården som ges till äldre. En ljuspunkt i Socialstyrelsens rapport är bland annat att hela 94 procent av de anhöriga till personer med hemtjänst, samt 95 procent av anhöriga till personer på äldreboenden, upplever att de alltid eller ofta bemöts på ett bra sätt av personal.