Ica har lanserat en ny chokladpasta, som kan ätas som en efterrätt. Pastan har väckt många reaktioner och blivit viral online.

Ica är en av Sveriges största matkedjor med butiker över hela Sverige. Nu har de lanserat en helt egen pasta, med chokladfyllning som har blivit viral på sociala medier.

Pastan är hjärtformad med chokladfyllning och kan ätas som efterrätt. Den finns att köpa i utvalda Ica-butikers kyldiskar.

Så kom idén om Icas chokladpasta till

Pastan säljs i 250 grams förpackningar och är tillverkad i Italien, enligt Icas egna produktsida. Beroende på vilken butik som säljer pastan kan den kosta mellan 39 och 52 kronor, men lokala rabatter kan förekomma.

Idén till pastan kom efter att Monica Persson, kategorichef på Ica Sverige, besökt en pastaleverantör i Italien.

– Vi fick smaka på en fylld pasta med olika innehåll, som ett slags sött tilltugg till kaffet. Det väckte vår nyfikenhet och inspirerade oss att lansera något liknande i Sverige, säger hon till Göteborgs-Posten.

Icas chokladpasta engagerar

Folk tillagar pastan på olika sätt. Vissa visar hur de kokar pastan medan andra kör den i airfryern. Men på paketets baksida har Ica skrivit hur de tänker att pastan ska tillagas och ätas.

När Icas officiella Instagramkonto la ut en video där de tillagade pastan möttes videon snabbt av reaktioner. De flesta var övervägande positiva till pastan och inlägget har i skrivande stund över 100 kommentarer och över 2 000 likes. Men det finns videor på den virala pastan som har fått närmare 20 000 gilla-markeringar.

"Men mums", skriven en person under inlägget och flera fyller i.

"Såå gott!"

"Skräck blandad förtjusning måste jag ändå säga att det är".

"ÄNTLIGEN!"

"Köpte den igår på ICA Maxi Bromma Blocks. Sååå nyfiken på den! Tänker vaniljglass och färska jordgubbar eller hallon till den."

"Ätit med glass och det var riktigt gott. Mycket choklad fyllning".

Pastan får både ris och ros

Men de finns även dem som är mer skeptiska till chokladpastan.

"Allt med det här signalerar aprilskämt, men det är september".

"Hmm nej tack".

"Fy".

"Är det 1 April idag?"