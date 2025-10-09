Bilägare kan förlora 100 000 kronor – efter missen

Att köpa en bil kan kännas exalterande, men det krävs sannerligen mer än att bara skriva under ett köpekontrakt. Nu varnas bilägare för en prischock.

Att köpa bil kan kännas spännande, särskilt när man fyndar på andrahandsmarknaden. Men bakom det billigare priset döljer sig ofta oväntade kostnader som kan göra bilägandet betydligt dyrare än väntat. Flera experter varnar nu för att prislappen för att äga och underhålla bilen kan bli en chock för många.

Vad gäller egentligen och hur påverkas du?

Foto: Janerik Henriksson/TT

Varningen till alla bilägare: En prischock

Det kan verka som en smart investering att välja en något äldre modell som nyss blivit mer prisvärd, men varningssignalerna är många. Försäkringsbolaget Gjensidige och andra aktörer på marknaden lyfter fram en tydlig trend: bilägarnas kostnader för underhåll och reparationer skjuter minst sagt i höjden. Service, reservdelar och småskador kan i dag kosta tiotusentals kronor – långt mer än vad många räknat med när de sätter sin budget.

Arne Voll, kommunikationschef på Gjensidige, förklarar att bilar i dag är utrustade med teknik som både är dyr och komplicerad att laga. Detta leder till att mindre skador kan resultera i stora kostnader, något som många bilköpare inte är beredda på.

– Det är lätt att säga att man tänker långsiktigt, men vi vet att bilval ofta präglas av känslor, design och status. Många överskattar nog sin egen förmåga att bedöma de verkliga kostnaderna över tid, säger hon till Broom.

Foto: Vilhelm Stokstad/TT

Kan tömma plånboken på 100 000 kronor

En frontlykta kan till exempel gå på upp emot 50 000 kronor, och en sensor i stötfångaren kan kosta över 100 000 kronor att byta ut.

Att tänka på den totala helheten av ekonomin, som garantier, service och värdeminskning, är viktigare än någonsin för att undvika en oväntad prischock. Även om inköpspriset kan verka lockande, är det ofta de efterföljande kostnaderna som sätter spåren i plånboken, rapporterar Carup.