Emil Källströms raka besked – om att ersätta Anna-Karin Hatt

Jakten på Anna Karin Hatts ersättare är i full gång, och som många vill se som Centerpartiets nya partiledare är Emil Källström.

Centerns tidigare ekonomiskpolitiske talesperson Emil Källström är många centerpartisters favorit som ny Centerledare. Men han uppger att han har fokus på annat.



När frågan var aktuell förra gången, i våras, uppgav Källström att han inte var intresserad.

Nu är frågan aktuell igen efter att nuvarande partiledare Anna-Karin Hatt igår meddelat att hon inte ställer upp för omval på Centerstämman i november.

— Min situation är oförändrad mot hur det såg ut i våras när Anna-Karin tillträdde. Jag har mitt fokus på ett annat viktigt förtroendeuppdrag, som vd på Sekab, säger han nu till Örnsköldsviks Allehanda.

Emil Källström lämnade sin plats i riksdagen 2021 och arbetar nu på Sekab, ett svenskt kemiföretag som producerar fossilfria kemikalier.

Elisabeth Thand Ringqvist. Foto: Lars Schröder/TT

Elisabeth Thand Ringqvist: "Jag vet inte"

Ett annat namn som förekommer i spekulationerna om vem som ska efterträda Hatt är riksdagsledamoten Elisabeth Thand Ringqvist. Hon svarar ”jag vet inte” på frågan om hon skulle tacka ja till att bli C-ledare.

— Den frågan är alldeles för tidigt väckt. Det beskedet vi fick igår var chockartat för alla, säger hon till TT.

— Vi är en folkrörelse , så även om det är en snabb process, så ska medlemmar, distrikt, syskonorganisationer säga sitt, sedan ska de prata med valberedningen och valberedningen göra sitt jobb.