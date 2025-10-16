Nyheter24
Nyheter /Inrikes /Magdalena Andersson

Kris i Centerpartiet efter Hatts avgång: ”En hård smäll "

Publicerad: 16 okt. 2025, kl. 07:25
Uppdaterad: 16 okt. 2025, kl. 08:05
Anna-Karin Hatt avgår mindre än ett halvår efter det att hon valdes till Centerns partiledare. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Valåret närmar sig, men efter Anna-Karin Hatts avgångsbesked står Centerpartiet inför samma situation som när hennes företrädare lämnade partiledarposten, enligt statsvetaren Johan Hinnfors. Knäckfrågan är obesvarad: Vem är partiets statsministerkandidat?

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Saga Engfelt
Saga Engfelt,
Reporter

Ämnen:

Magdalena Andersson, Centerpartiet, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Politik, Sverige

Anna-Karin Hatts avgång efter bara sex månader som Centerledare slog ned som en bomb på onsdagen.

Partiet tvingas nu hitta en ny ledare på bara en månad, till stämman i november. Och nästa höst går Sverige till val.

Johan Hinnfors, professor emeritus i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, säger att Centerpartiet nu befinner sig i samma slags dödläge som när Hatts föregångare Muharrem Demirok lämnade posten – ett läge där man aktivt har stängt dörren till Sverigedemokraterna men samtidigt inte vill öppna den på vid gavel till Socialdemokraterna.

LÄS MER: Anna-Karin Hatt (C) avgår som partiledare efter hat och hot

Måste lösa kärnproblemet

Det fanns ”enorma förväntningar” på att Hatt skulle lösa den frågan, understryker Hinnfors.

— Det är tillbaka på ruta ett, säger han.

— Det verkar inte som att man är på väg att öppna dörren högerut, utan det är snarare hur ska partiet förmås att acceptera vad det innebär att stänga dörren till höger. Vad blir det då för alternativ som är kvar?

Men att till exempel ställa sig bakom Socialdemokraternas Magdalena Andersson som statsministerkandidat är inte ett besked som görs lättvindigt av partiledaren.

— Jag tror att det måste vara en som har väldigt stark ledarskap och som vågar tala om att ”det här är den position som återstår för oss", säger Hinnfors.

”Ny optimism”

I stället för att endast satsa på profileringen inför valet måste partiet nu lägga kraft och tid på att hitta nya kandidater och fatta beslut om ny partiledare.

Trots att processen kommer att bli tuff tror Malena Rosén Sundström, docent i statsvetenskap vid Lunds universitet, ändå inte att det är kört.

— Även om det här är en hård smäll i nuläget så känns det ändå som att partiet har ryckts upp, i positiv bemärkelse, i en ny slags optimism nu med Anna-Karin Hatt. Förhoppningsvis kan man bygga vidare på det, säger hon.

Kommentarer

