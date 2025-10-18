Greta Thunbergs tunna plånbok: Så har hon råd med sina resor

Greta Thunberg är Sveriges mest kända aktivist, men hur försörjer hon sig?

Genom "Skolstrejk för klimatet" blev Greta Thunberg känd i hela Sverige när hon dag efter dag satt utanför Riksdagen och sittstrejkade med sitt plakat.

Det blev starten på ett aktivt arbete för klimatet, och bara ett år senare höll hon ett uppmärksammat tal vid FN:s klimatmöte där hon ifrågasatte vuxenvärlden med sin fråga: "Hur vågar ni?"

De senaste åren har Thunberg arbetat aktivt med frågor om miljön, men även engagerat sig i "Gaza Freedom Flotilla", som arbetar för att bryta Israels marina blockad av Gaza genom humanitära flottor.

Det ledde till att hon i oktober 2025 satt fem dygn i israeliskt fängelse, där hon kallades hora, förvägrades vatten och blev sparkad upprepade gånger.

Greta Thunberg som 15-åring 2018, när hon inledde sin strejk. Foto: Jessica Gow/TT

Så betalar Greta Thunberg för sina resor

I dag bor Greta Thunberg i en villa i ett kollektiv med ett gäng vänner. Vid sidan av sin aktivism har hon studerat vid Stockholms universitet.

Enligt dokument som Nyheter24 tagit del av läste 22-åringen kursen Världens eko, som började i januari 2023. På hösten samma år började hon plugga en kandidat i Global utveckling, men läste bara en termin och fick sina sista betyg från SU i januari 2024.

Många undrar hur miljökämpen finansierar sitt arbeta, och vad hon gör med pengarna hon tjänar. I en intervju med Aftonbladet säger Greta Thunberg.

– Det är CSN och studielån. Om jag får en inbjudan att tala på en konferens, försöker jag få dem att täcka tågkostnader för att ta mig dit. Alla pengar jag fått genom priser eller royalties från böcker och filmer jag medverkat i har jag donerat till ’välgörande ändamål’ eller vad det heter. Och det som finansierade flottiljan var insamlade pengar från kampanjer, och så var det volontärer som släppte allt och ägnade all sin tid åt detta, utan att få betalt.

Samtidigt förnekar hon att det skulle finnas en utomstående finansiär.

