Strömmer: Krävs tryck från både polis och politik

Publicerad: 17 okt. 2025, kl. 12:22
Uppdaterad: 17 okt. 2025, kl. 13:20
Justitieminister Gunnar Strömmer (M). Arkivbild Foto: Anders Wiklund/TT

Gripandet av den svenske gängledaren i Mexiko är främst en framgång för polisen, enligt justitieminister Gunnar Strömmer (M). Men även regeringen sätter tryck på länder att prioritera svenska ärenden. Näst på tur för Strömmer står en resa till Marocko.

Gripandet av den svenske gängledaren i Mexiko är främst en framgång för polisen, enligt justitieminister Gunnar Strömmer (M). Han är inte den ende svenske gängledaren som gripits utomlands på senare tid. Det har även skett i bland annat Turkiet, Irak, Österrike och Spanien. Hittills i år har 180 gängkriminella gripits i utlandet, varav 30-40 är vad polisen kallar för ”prioriterade aktörer”, enligt Strömmer.

— Det är helt centralt att vi nu hittar sätt att komma åt dem, säger Strömmer om gängledare som sitter utomlands och organiserar grov brottslighet i Sverige.

Ett sätt är att ingå samarbetsavtal med prioriterade länder. På senare tid har det skett med Förenade Arabemiraten, Turkiet och Colombia. Nyligen träffade Strömmer också sin spanska motsvarighet och representanter från Irak, och nästa resa går till Marocko.

Gripandena är ett resultat av ett målmedvetet grepp från polisens, åklagaren och politikens sida, anser Strömmer.

— Det handlar ofta om länder där den här kombinationen av tryck både från myndighetssidan och från politiken är det som krävs, exempelvis för att dina ärenden ska bli prioriterade, säger han.

Enligt Strömmer handlar det ofta om personer som länderna ”gärna vill bli av med”.

