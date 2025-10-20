Nyheter24
Nyheter /Inrikes /Polisen

Skarp handgranat i lägenhet i Västerås

Publicerad: 20 okt. 2025, kl. 02:33
Uppdaterad: 20 okt. 2025, kl. 07:07
Polis och avspärrning.
Handgranaten ska ha kastats in i lägenheten genom ett fönster. Foto: Johan Nilsson/TT & Fredrik Sandberg / TT

En skarpladdad handgranat har hittats i en lägenhet i Västerås, rapporterar polisen.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Johan Åkesson
Johan Åkesson,
Reporter

Ämne:

Polisen

En skarp handgranat har hittats i en lägenhet i Västerås, uppger polisen. Nationella bombskyddet har varit på platsen.

— De har undersökt det här föremålet och kommit fram till att det är en skarp handgranat. De har desapterat den på plats, omhändertagit den, säger Joar Källman, befäl vid polisens ledningscentral.

Foto: Johan Nilsson / TT
Foto: Johan Nilsson / TT

Boende uppmanas hålla sig inomhus

Handgranaten ska ha kastats in i lägenheten genom ett fönster.

Det var under natten mot måndagen som polisen larmades om ett misstänkt farligt föremål i Västerås. Boende uppmanades att stanna inne.

— Man är fortfarande kvar på platsen med poliser och man ska utföra en brottsplatsundersökning.

Polisen knackar dörr och undersöker videoövervakning. Händelsen utreds som försök till allmänfarlig ödeläggelse och grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor.

Kommentarer

