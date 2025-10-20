Skarp handgranat i lägenhet i Västerås

En skarpladdad handgranat har hittats i en lägenhet i Västerås, rapporterar polisen.

— De har undersökt det här föremålet och kommit fram till att det är en skarp handgranat. De har desapterat den på plats, omhändertagit den, säger Joar Källman, befäl vid polisens ledningscentral.

Foto: Johan Nilsson / TT

Boende uppmanas hålla sig inomhus

Handgranaten ska ha kastats in i lägenheten genom ett fönster.

Det var under natten mot måndagen som polisen larmades om ett misstänkt farligt föremål i Västerås. Boende uppmanades att stanna inne.

— Man är fortfarande kvar på platsen med poliser och man ska utföra en brottsplatsundersökning.