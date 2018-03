Under tisdagen ska åklagare Niclas Wargren presentera nya detaljer om det omtalade Kevinfallet under en presskonferens. Wargren bestämde sig för att ta upp fallet under våren 2017 efter att mycket ny information kom upp efter granskningar av fallet.

Det var bland annat i SVT:s Dokument inifrån som de båda bröderna som kom att anklagas för mordet valde att träda fram och berätta sin historia. Polisen som gjorde utredningen 1998 kritiserades i granskningen mycket för sättet de hade förhört pojkarna på, som då var fem och sju år gamla.

Idag väntas alltså nya information att presenteras. Leif GW Persson har länge haft andra teorier om Kevinfallet och på tisdagen medverkade han i Nyhetsmorgon för att berätta om dem.

– Jag är helt säker på att det är den här personen som gjort det, men jag kommer inte säga vad han heter, säger GW Persson i Nyhetsmorgon.

Leif GW Persson har en teori. Bildkälla: TT

Leif GW Persson riktar sina misstankar mot en pojke som förhördes i utredningen 1998, pojken var då 13 år gammal. Anledningen till att GW misstänker honom är att han hade en tät kontakt med fyraårige Kevin, och GW Persson menar att det i sig är misstänksamt att en 13-åring vill vara vän med en fyraåring.

Men förutom det så påpekar han att under tiden som utredningen pågick togs 13-åringen på bar gärning när han våldtog en treårig pojke, något som han sedan ska ha erkänt. Våldtäkten skedde på en plats i anslutning till den plats där Kevin mördades.

Dessutom ska 13-åringen efter att Kevin mördades ha pekat ut var Kevins skor befann sig, 13-åringens vänner ska sedan ha hämtat skorna och lämnat in dem till polisen.

Leif GW Persson diskuterar också 13-åringens alibi för dagen då Kevin mördades. Han berättar att 13-åringen ska ha påstått att han befann sig på biblioteket under tiden för mordet, men det var en söndag och biblioteket var i själva verket stängt.

– Det är otroligt dåligt att de missat det, säger GW Persson i Nyhetsmorgon.

Men trots att Leif GW Persson är övertygad om att det är en liknande teori som åklagaren kommer presentera så tror han inte att 13-åringen kommer att fällas för mordet. Detta på grund av att han var minderårig när det skedde.