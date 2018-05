Sommaren är alldeles snart här och just nu är det riktigt varmt ute och sommarkläderna kan åka fram.

Det är anticyklonen som ligger bakom värmen i Sverige. Om du undrar vad som menas med anticyklon så kan vi berätta att det är ett annat ord för högtryck. Ja, roligare än så är det inte.

– Det är ett mäktigt högtryck som vuxit in söderifrån under helgen. Från torsdag kommer det att förskjutas österut, bort mot Ryssland. Då kan det bli lite ostadigare väder, berättar Per Holmberg, på väderföretaget Foreca, till Aftonbladet.

Tyska meteorologer brukar döpa cykloner, eller anticykloner, efter en namnlista i bokstavsordning. Cykloner och anticykloner, eller låg- och högtryck, kan döpas till både kvinno- och mansnamn.

Med Quinlan så kommer värmen till oss från södra Europa och det ser ut att bli riktigt fint väder. Temperaturen kommer att vara 20 grader, vilket är varmare än vad det brukar vara så här dags.

– Det är ett rätt stort område som berörs. Skandinavien, ­Finland, Baltikum, ­delar av Ryssland och Polen. När det är ett ­så pass stort högtryck ­kommer det att dominera väderläget i området. De gör att lågtrycken från Atlanten får det svårt att ta sig hit, säger Holmberg till Aftonbladet.

