Donald Trump har gjort MYCKET innan han blev president. Tidigare känd som en stor affärsman som äger fastigheter, hotell och restauranger. Varit programledare, ägt skönhetstävlingar men också varit skådespelare.

Kanske känner du igen honom från dessa filmer?

1992 – Ensam hemma 2 – (Donald Trump spelar sig själv)

Visst kommer du ihåg vem Kevin stöter på i New York i Ensam hemma 2?

Donald Trump i Ensam hemma 2. Bildkälla: Ensam hemma 2

1994 – Busungarna – (Spelar Waldos rika pappa)



Kanske kommer du ihåg den klassiska filmen busungarna? Men kommer du ihåg att Donald Trump faktiskt hade en relativt stor roll i filmen? Han spelar Waldos rika pappa och ses i flera scener.

Donald Trump i Busungarna. Bildkälla: Busungarna

1994 – Fresh prince of Bel air – (Donald Trump spelar sig själv)



Ja till och med i den populära serien och klassikern Fresh prince of Bel air ser vi presidenten. I avsnittet kommer han och hälsar på familjen. I avsnittet svimmar rollen Carlton, Alfonso Ribeiro, för att han blir så exalterad över att se Trump.

I senare intervjuer har Alfonso berättat att han inte är så exalterad över att se Donald Trump längre, skriver People.

– Då kunde man älska Donald. Nu har jag en lite annorlunda åsikt om honom. Jag försöker hålla mig borta från Donald Trump, sa han i intervjun.

Donald Trump i Fresh prince of Bell air. Bildkälla: Fresh prince of Bell air.

1998 – Spin city – (Donald Trump spelar sig själv)

I avsnittet träffar Donald Trump New Yorks borgmästare. Och kanske är det inte så konstigt som den affärsman han är och också spelar i avsnittet.

Donald Trump i Spin city. Bildkälla: Spin city

1999 – Sex and the city – (Donald Trump spelar sig själv)

I avsnittet "The Man, the Myth, the Viagra" ser vi Samantha Jones flörta med Donald Trump.

Donald Trump i Sex and the city. Bildkälla: Sex and the city

2001 – Zoolander – (Donald Trump spelar sig själv)

Okej han är inte med så mycket men i filmen Zoolander kan man se honom i publiken när supermodellen Hansel går upp på scenen för att ta hem priset som årets manliga modell.

Donald Trump i Zoolander. Bildkälla: Zoolander

Här är andra filmer du kanske har sett Donald Trump i:



2011 – Horrorween (Donald Trump spelar Forbes cover miljardär)

2004 – Marmalade (Donald Trump spelar sig själv)

2002 – Two weeks notice – (Donald Trump spelar sig själv)

1998 – Kändisliv – (Donald Trump spelar sig själv)

1998 – 54 – (Donald Trump spelar VIP patron)

1997 – Night man – (Donald Trump spelar sig själv)

1997 – The Drew Carey Show – (Donald Trump spelar sig själv)

1997 – Kära Susan – (Donald Trump spelar sig själv)

1996 – En värsting på Wall Street – (Donald Trump spelar sig själv)

1996 – Mitt liv som mamma – (Donald Trump spelar sig själv)

1996 – Eddie – En värsting till coach – (Donald Trump spelar sig själv)

1995 – Across the Sea of time – (Donald Trump spelar sig själv)

1989 – En gång till älskling – (Donald Trump spelar sig själv)

1989 – Bobby Brown: On our Own

