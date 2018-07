Äntligen! Nu väntas regn i områden drabbade av skogsbränder

Det är troligtvis ingen i landet som undgått de senaste veckornas värmebölja. Stora delar av Sverige har haft temperaturer uppemot 27-30 grader, med väldigt lite regn.

En förödande konsekvens av detta är att skogsbränder brett ut sig över längs hela landet.

Listan av områden som drabbats av bränderna är lång, och områden som drabbats hittills har bland annat varit:

- Högbränna och Tallberg i Nordmalings kommun i Västerbotten län

- Älvdalens kommun och Trängslet i Dalarnas län

- Härjedalens kommun, i Jämtlands län

- Olingdal och Härjåsjön i Härjedalens kommun, i Jämtlands län

- Kårböle, Ljusdals kommun, i Gävleborgs län

- Pålgård och Bispgården i Ragunda kommun, i Jämtlands län

- Enskogen och Ljusdals kommun, i Gävleborgs län

- Ängra och Ljusdals kommun, i Gävleborgs län

Du kan läsa mer om det här.

Här är alla skogs- och markbränder i Sverige just nu. Bildkälla: Storstockholm brandförsvar

Men nu kommer äntligen lite positiva nyheter!

Enligt SMHI:s prognoser väntas det tiotals millimeter i vissa av de branddrabbade områdena.

– Vi har ett regnområde som kommer röra sig in över Götaland under söndagen och sen fortsätta norrut mot Svealand under måndagen. Lokalt skulle det kunna medföra att risken för skogsbrand går ner litet grand, säger Jon Jörpeland, meteorolog på SMHI i Norrköping, till SR.

Kårböle och Färila

Här väntas det över 30 millimeter regn mellan lördag och tisdag.

Trängslet i Älvdalen

Här väntas det över 40 millimeter regn under samma dagar, mellan lördag och tisdag.

"Krävs en hel del regn"

Det kan krävas väldigt tunga skurar för att göra någon större skillnad. Bildkälla: Unsplash.

Enligt MSB:s uppskattning skulle det krävas mellan 40 och 60 millimeter för att släcka bränderna helt. Men enligt Jon Jörpeland, meteorolog på SMHI, ska vi vänta med att ropa hej.

I en intervju med Ekot säger han att det rör sig om lokala skurar, och att det är svårt att på förhand förutspå var regnet faller. Regnet för troligtvis med sig åska också, vilket riskerar att antända ytterligare bränder om det inte regnar tillräckligt, skriver SR.

Enligt SOS alarm pågår de allvarligaste bränderna i Jämtland, Gävleborg, Dalarna och utanför Örnsköldsvik, skriver Aftonbladet.

Med andra ord får vi hålla tummar och tår för att regnet ska underlätta torkan och förhoppningsvis lugna bränderna.