Ingen kan ha missat den svenska supersommaren. Det har varit supervarmt och svettigt för oss, men perfekt för myggan som bara njuter av värmen.

European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC, har nu gått ut och varnat för sjukdomar som är fästing- och myggburna då värmen kan göra att det ökar. I Europa har 22 personer dött på grund av West Nile fever sedan mitten av augusti och 400 personer ska ha drabbats av viruset.

På grund av extremhettan så kan det leda till att bland annat spridningen av sjukdomarna zikavirus, chikungunyafeber och denguefeber kan öka i Europa. Det skulle även kunna hända att vi i Sverige drabbas av de tropiska sjukdomarna, även om det är inte är något som hittills har hänt.

Entomologen och myggforskaren Anders Lindström, vid Statens veterinärmedicinska anstalt säger så här till Aftonbladet:

– Om det här var ett pussel ser jag det som att nu har vi alla pusselbitar utom själva viruset. Och skulle vi få in viruset så gör de höga temperaturerna att sannolikheten för att viruset ska få fäste och börja spridas är mycket högre än om man har lägre temperaturer.

Kan överleva vintern

Nilfebersmyggan hittades i Sverige förra året, och man trodde det berodde på värmen och att det är det som är problemet.

– Vi har inte sett något utbrott i Sverige, men vi ser att utbrotten av West Nile fever i Europa sakta rör sig norrut, så man kan säga att man ser konsekvenserna av värmen redan nu, säger Lindström.

West Nile-viruset är nära släkt med TBE, men sprids inte via fästingar utan istället sprids det via myggor. Aftonbladet rapporterar även att man i Göteborg har ett utbrott av "tunnelbanemyggan", som ynglar under marken. Den myggan fryser inte ihjäl som andra myggor, utan "tunnelbanebanemyggan" kan överleva de kalla tiderna. Anders Lindström menar att den myggan biter allt den kommer över.

En annan mygga som riskerar att komma till Sverige är "tigermyggan".

– Den kan sprida virus som zika, dengue och så vidare. Så det är ett mardrömsscenario om vi får in den, säger Lindström till Aftonbladet.

Här kan du läsa mer om att Nilfebersmyggan skådades för första gången i Sverige för ett par år sedan.