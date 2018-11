Facebook-grupp i bråk om skänkta pengar till sökandet av Dante

12-åriga Dante med Downs syndrom från Falkenberg försvann under tisdagen. Han var på kvällspromenad med familjens hund. Hunden kom hem, men inte Dante.

Sökandet efter Dante är enligt Missing People det största någonsin i norden. Flera tusen har engagerat sig under de tre dygn som Dante var försvunnen.

En person hittades död i sökområdet under fredagen och det är med stor sannolikhet 12-åriga Dante.

"Sök efter Dante"

Under tiden som sökandet efter pojken pågick skapades Facebook-gruppen ”Sök efter Dante”. Gruppen fick snabbt många medlemmar som ville bidra med vad de kunde för att hitta Dante.

Tanken med gruppen var att förmedla information om vad som hände i sökandet för intresserade. Men också att samordna letandet och arrangera samåkning.

Insamling

Men i torsdags handlade det inte endast om organisering längre. Då påbörjade nämligen en av administratörerna en insamling i gruppen. Tanken med insamlingen var att sponsra en helikoptersökning i sökområdet.

Något lite märkligt med det är att det rådde flygförbud i sökområdet, så vad de skulle med en helikopter till är det ingen som vet.

På oerhört kort tid swishades det in summor till en av administratörernas privata konto. Slutliga summan landade på cirka 250 000 kronor.

Bråk om insamling

Två av administratörerna har nu hamnat i bråk, om pengarna som skulle användas för att söka efter Dante. De anklagar varandra för att undanhålla pengar.

En av administratörerna har skrivit ett inlägg i gruppen för att informera vad hen har att säga om saken:

"Jag sitter och redovisar allt som kommit in nu och kommer att skicka in det till polisen. Alla summor stämmer. Det kommer även en bekräftelse på detta från en oberoende person som har jobbat med företagsekonomi.

Allt kommer även redovisas för missingpeople som också kommer göra ett uttalande om detta i början av nästa vecka!"

Polisanmälan

Under lördagseftermiddagen kom det in en polisanmälan, gällande inget mindre än just insamlingspengarna i Facebook-gruppen. Och polisen har bekräftat att det rör sig om en summa runt 200 000 kronor.

– Vi har fått in uppgifter från en av insamlingens arrangörer och kommer att upprätta en anmälan. Vi har ju bara hört den ena partens historia här och de uppgifterna gör gällande att en person inte vill lämna ifrån sig de här pengarna. Nu kommer det här att utredas, troligtvis som misstänkt förskingring eller bedrägeri, säger Peter Adlersson, polisens presstalesperson i region väst, till Aftonbladet.

"LÅST"

När Dante sedan hittades ändrades gruppens namn till "Minnessida för Dante". Av gruppens över 13 330 medlemmar är det många som undrar vad som kommer att hända med pengarna nu.

Men under lördagen har gruppens namn ändrats ytterligare till "LÅST".

Nyheter24 har sökt administratörerna till gruppen utan något resultat i nuläget. Den tredje administratören som inte haft något med insamlingen att göra säger till Nyheter24 att hon i dagsläget inte vill medverka i någon intervju.

