Räddningstjänsten om snöovädret: "Ge er inte ut på vägarna"

Under fredagen drog ett kraftigt snöoväder in över Sverige och det kom upp emot två decimeter snö på flera håll. SMHI utfärdade en klass 1-varning som kvarstår under lördagen.

– Som mest snöar det en bit in över Upplandskusten. Att det kommer mest i öst beror på blåsten, det är en frisk pålandsvind som orsakar mycket fukt i snöfallet, vilket gör att det blir mycket snö, sa meterologen Åsa Rasmussen till SVT på fredagen.

Snöovädret blev orsaken till ett flertal olyckor runt om i landet och under fredagskvällen omkom två personer i trafiken, rapporterar Aftonbladet.

Mer snö är påväg

Enligt SMHI kommer snöfallet söder ifrån och är påväg mot Östergötland. Men från lördag förmiddag till söndag kväll kan vi förvänta oss 10-15 centimeter snö i östra Götaland och östra Svealand. Även södra Norrlandskusten kommer få en hel del snö.

Räddningstjänsten varnar nu bilister för att ge sig ut på vägarna, främst i Östergötland.

– Kan man lämna bilen hemma under kommande natt så är det vår rekommendation, säger inre befäl Stefan Hagdahl i ett pressmeddelande.

Han fortsätter:

– Snöovädret kommer in under sen eftermiddag och det kommer att snöa tills imorgon förmiddag.

Bor du i någon av dessa områden menar räddningstjänsten att du inte bör ge dig ut i trafiken i ovädret:

Linköping

Motala

Norrköping

Söderköping

Valdemarsvik

Vadstena

Åtvidaberg





Det gäller att hålla sig borta från vägarna närmsta dygnet. Bildkälla: Martina Holmberg / TT

Håller lägre hastigheter

Snöovädret kan också bidra till lugnare trafik.

– För de som är ute kommer det säkert att bli besvärligt på olika håll och det brukar bli fler krockar när det är sådant här väder, men de brukar samtidigt bli lindrigare för att man håller lägre hastigheter. Under lördagar brukar det vanligtvis också vara mindre trafik, säger Trafikverkets presskommunikatör Lennart Helsing till Dagens Nyheter.

Rinner din näsa när det är kallt? Kanske tror du att du är dunderförkyld? Så behöver inte vara fallet! Det kan nämligen vara ett tecken på att allt står helt rätt till och att din kropp fungerar precis som den ska. Låter det tokigt? Här kan du läsa mer om det.