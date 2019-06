Den fruktade "tajgafästingen" rör sig söderut i Sverige 7 Reaktioner

Tajgafästingen kan bära på TBE-virusvarianterna "far eastern TBE" och "siberian TBE". Skräckfästingen tros ha kommit in i Sverige via Finland och rör sig nu från Norrbottens kust ner mot Västerbotten och Jämtland.

