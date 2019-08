Den unga klimataktivisten Greta Thunberg har återigen uppmärksammats för hennes aktivism och engagemang för klimatet. Den här gången in den brittiska tidningen GQ, där hon tilldelas den allra första upplagan av priset "The game changer of the year".

Ett pris skapat i Gretas anda

– The game changer award skapades för Greta Thunberg. Hennes modiga engagemang kring klimatkrisen gör henne till en fullständig personifiering av det här priset. Vi kan inte vara stoltare över att fira henne, säger redaktören Dylan Jones till Irish Independent.

Greta Thunberg prisas av brittiska GQ. Bildkälla: @gretathunberg / Instagra

Och Greta pryder inte bara omslaget. Hon deltar även i en stor intervju med tidningen där hon bland annat pratar om klimatet och även säger sitt om president Donald Trump.



På frågan om vad hon skulle säga om hon träffade presidenten svarade hon så här:

– Jag vet inte riktigt. Jag tror inte att jag skulle säga något till honom. Han lyssnar uppenbarligen inte på vetenskapen och experter. Så vad kan jag säga för att få honom att ändra sig? Jag menar att vi behöver en rörelse för att göra det här tillsammans. En person kan inte få honom att ändra sig, vi måste göra det tillsammans.

Dedikerar utmärkelsen till rörelsen

Thunberg kommer att motta priset under videolänk då det delas ut under Men of the year-galan i London. Men i tidningen har hon redan avslöjat att hon dedikerar det stundande priset till alla som engagerat sig i hennes rörelse, skriver Aftonbladet.

– Jag är väldigt tacksam. Den här utmärkelsen går till alla som engagerar sig i Fridays for future, alla som skolstrejkar för klimatet, säger Greta Thunberg till tidningen.

