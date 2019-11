Polisen ändrar taktik i sökandet efter 17-åriga Wilma Andersson

Wilma Andersson, 17, från Uddevalla har varit försvunnen sedan den 14 november 2019. Sedan försvinnandet anmäldes har polisen, försvarsmakten och flera frivilliga organisationer letat febrilt efter den försvunna flickan.

Under sökinsatsen som varit har man hittat flera föremål som skulle kunna hjälpa utredningen. Bland annat har man hittat ett par brända skor och en jacka. Däremot är det fortfarande oklart om dessa fynd kan kopplas till Wilma.

Trots fynden meddelar nu polisen under onsdagen att man beslutat att ändra taktik när det kommer till sökinsatsen. Istället för att söka brett ska man istället söka där man fått in konkreta tips.

– Vi kommer att fortsätta under dagen med sök. Men nu kommer vi bara söka där vi har fått in konkreta tips, vi går inte ut i områden där vi inte har fått in några tips, säger Stefan Kristiansson, lokalpolisområdeschef västra Fyrbodal till Expressen.

Har fått in hundratals tips

Under de cirka två veckor som Wilma varit försvunnen har polisen fått in hundratals tips gällande Wilma och hennes försvinnande. Huruvida tipsen är knutna till olika platser kan inte Kristiansson besvara just nu.



– Jag har inte hundra procent insyn i det, men jag kan säga att vi har fått in hundratals tips och en del tips är mer intressanta än andra, säger Kristiansson till Expressen.

