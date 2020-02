Det var i helgen som SMHI flaggade för stormen Ciara med flera klass ett- och två varningar runt om i Sverige.

Stormen svepte in över södra Sverige under söndagen med vindbyar på hela 21 till 24 meter per sekund och stormbyar på 25 till 27 meter per sekund. Något som skapade rejäl oreda på flera håll.

Bland annat fick flera tåg, flyg, broar och färjor ställas in och flera vägar blev oframkomliga på grund av stormen.

Här kan du se några av bilderna efter stormen Ciara.



Nedfallet träd i Skåne. Bildkälla: Johan Nilsson TT/TT

Ett större antal träd föll under söndagen i de södra delarna av Sverige och gjorde så att flera vägar inte var körbara under söndagskvällen.

Personbil som kört in i nedfallet träd. Bildkälla: Johan Nilsson TT/TT

Stormen kom från väst

Stormen som började på USA:s ostkust drog under söndagen in genom Storbritannien innan den senare nådde Danmark och Sverige.

Det blåste rejält i Storbritannien. Bildkälla: Matt Dunham AP/TT

I Storbritannien kändes stormen av rejält och på sina håll upplevde man vindbyar i hela 40 meter per sekund. Enligt Sky News klassades Ciara som en kraftigaste stormen sedan 2013.

Man upplevde också översvämningar på flera håll i Storbritannien till följd av stormen.

Flera platser svämmades över i Storbritannien. Bildkälla: Owen Humphreys AP/TT

Som åtgärder ställde man in flera inhemska och internationella flygningar – och även Premier League-matchen mellan Manchester City och West Ham fick flyttas på grund av stormen.

Se fler bilder från ovädret i videospelaren ovan.